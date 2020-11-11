Шунин: «Локомотив» мне предлагал действительно большие деньги, но они не в приоритете»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что несколько лет назад его пытался заполучить «Локомотив». Футболист отказался от улучшенных условий.

«Я тогда только начал свой путь в профессиональной команде. На тот момент мне предлагали действительно большие деньги. Честно сказать, я никогда не смотрел на деньги, они не были в приоритете. Возможно, потому я всю жизнь играю в «Динамо». Не потому, что «Динамо» мне предлагает меньше денег, чем кто-то другой, возможно, просто другие ценности.

Жалею ли? Говорят, хорошо там, где нас нет. Когда я приезжаю в сборную, мы разговариваем с ребятами, и каждый говорит, что есть какие-то проблемы. Есть проблемы в каждой команде. Как было бы, если бы я ушeл в «Локомотив» или любую другую команду — неизвестно. Может, я уже закончил бы с футболом, а может, был бы где-то в Европе. Я не могу об этом говорить и рассуждать, я здесь нахожусь и рад своей карьере, тому, что у меня есть», – сказал Шунин ютуб-каналу «КраСава».