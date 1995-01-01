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    Шунин: «Локомотив» мне предлагал действительно большие деньги, но они не в приоритете»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что несколько лет назад его пытался заполучить «Локомотив». Футболист отказался от улучшенных условий.

    «Я тогда только начал свой путь в профессиональной команде. На тот момент мне предлагали действительно большие деньги. Честно сказать, я никогда не смотрел на деньги, они не были в приоритете. Возможно, потому я всю жизнь играю в «Динамо». Не потому, что «Динамо» мне предлагает меньше денег, чем кто-то другой, возможно, просто другие ценности.

    Жалею ли? Говорят, хорошо там, где нас нет. Когда я приезжаю в сборную, мы разговариваем с ребятами, и каждый говорит, что есть какие-то проблемы. Есть проблемы в каждой команде. Как было бы, если бы я ушeл в «Локомотив» или любую другую команду — неизвестно. Может, я уже закончил бы с футболом, а может, был бы где-то в Европе. Я не могу об этом говорить и рассуждать, я здесь нахожусь и рад своей карьере, тому, что у меня есть», – сказал Шунин ютуб-каналу «КраСава».

    • Шунин – уроженец Москвы, воспитанник «Динамо».
    • На счету игрока шесть матчей за сборную России.
    • «Динамо» идет в РПЛ четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +209

      111Hunter111 1 час назад

      респект Антон

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      Рейтинг: +828

      O-Z 1 час назад

      Ну как сказать, правильно что не пришёл, а то лавка красно зеленая там не привычно будет.

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