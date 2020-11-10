Защитник «Вулверхэмптона» Килман не исключил, что будет играть за сборную Россию или Украины

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не исключил, что в будущем станет выступать за сборную России или Украины.

По словам игрока, из-за его происхождения дверь в эти команды «остается открытой».

«В юности я иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Родня со стороны отца вся переехала в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык не так хорош, как может быть, но я все еще могу говорить на нем», – цитирует Килмана BBC.