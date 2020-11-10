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    Защитник «Вулверхэмптона» Килман не исключил, что будет играть за сборную Россию или Украины

    Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не исключил, что в будущем станет выступать за сборную России или Украины.

    По словам игрока, из-за его происхождения дверь в эти команды «остается открытой».

    «В юности я иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Родня со стороны отца вся переехала в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык не так хорош, как может быть, но я все еще могу говорить на нем», – цитирует Килмана BBC.

    • В этом сезоне Килман сыграл 5 матчей в АПЛ, отдал один ассист.
    • Килман – гражданин Великобритании.

    Источник: BBC

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    10.11.2020 16:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 11 ноября 2020, 02:38

      23 года, защитник (проблемная наша позиция), на трансфермаркете 1,5 евро стоит, может в будущем и пригодится нам, почему нет...

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 ноября 2020, 00:55

      Папа в Нью-Йорке, сам в мелкобритании, родня в Киеве. Он что, еврей? Пусть играет за сборную Изра-Иля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      Арч 10 ноября 2020, 20:25

      пускай за кацапов играет

      0
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      Рейтинг: +644

      кран 10 ноября 2020, 18:27

      Хорошая фамилия для защитника Kill Man )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      GreyDM 10 ноября 2020, 17:01

      Вопрос в другом: а позовут ли? У нас и так два натуралиста, у хохлов тоже двое, так что не факт, далеко не факт...

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > GreyDM 10 ноября 2020, 17:48

      но у них нет драчболиста )))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 ноября 2020, 16:45

      ну если выбирать то у хохлов явно получше сборная будет !

      -2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > dinar7777dinar 10 ноября 2020, 17:46

      Зато у хохлов нет Дзюбиньи - онаниста !!!!

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Nerlinger 10 ноября 2020, 17:47

      это факт ))))))))

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