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  • Защитник «Вулверхэмптона» Килман не исключил, что будет играть за сборную Россию или Украины

Защитник «Вулверхэмптона» Килман не исключил, что будет играть за сборную Россию или Украины

10 ноября 2020, 16:38
9

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не исключил, что в будущем станет выступать за сборную России или Украины.

По словам игрока, из-за его происхождения дверь в эти команды «остается открытой».

«В юности я иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Родня со стороны отца вся переехала в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык не так хорош, как может быть, но я все еще могу говорить на нем», – цитирует Килмана BBC.

  • В этом сезоне Килман сыграл 5 матчей в АПЛ, отдал один ассист.
  • Килман – гражданин Великобритании.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Россия Украина Килман Макс
Комментарии (9)
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dinar7777dinar
1605015924
ну если выбирать то у хохлов явно получше сборная будет !
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GreyDM
1605016890
Вопрос в другом: а позовут ли? У нас и так два натуралиста, у хохлов тоже двое, так что не факт, далеко не факт...
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кран
1605022058
Хорошая фамилия для защитника Kill Man )))
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Арч
1605029123
пускай за кацапов играет
Ответить
+50/-50
1605045355
Папа в Нью-Йорке, сам в мелкобритании, родня в Киеве. Он что, еврей? Пусть играет за сборную Изра-Иля.
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alexfilatov
1605051518
23 года, защитник (проблемная наша позиция), на трансфермаркете 1,5 евро стоит, может в будущем и пригодится нам, почему нет...
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