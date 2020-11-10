Московские клубы будут пускать зрителей на стадионы только по согласованию с мэрией

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями из-за новых ограничений по причине пандемии коронавируса.

«Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25 процентов от общей вместимости. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским департаментом спорта», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Новые ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.