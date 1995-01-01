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    Московские клубы будут пускать зрителей на стадионы только по согласованию с мэрией

    Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями из-за новых ограничений по причине пандемии коронавируса.

    «Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25 процентов от общей вместимости. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским департаментом спорта», – сообщается на сайте мэра Москвы.

    Новые ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.

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    Источник: сайт мэра Москвы

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13992

      vladimir-7 1 час назад

      Ну теперь Оленевод будет главным контролером на входе стадионов.
      Что-то он промолчал о нарушениях численности, дистанции и масках при встрече Путина с молодежью.

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