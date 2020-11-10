Дзюба – лучший игрок матча с «Краснодаром» по версии болельщиков «Зенита»

Неожиданно для меня, Вираж всегда дистанцировался от таких проявлений публичности! Значит дрочеры победили и в этом бомжовском формировании, пипец!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 79-й минуте Артем забил победный гол в ворота «Краснодара», прервав безголевую серию в 735 минут.
- В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
- Вчера «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита».
Болельщики сине-бело-голубых сделали свой выбор: Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» матча #ЗенитКраснодар!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/NASiJJPxFx— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 10, 2020
«Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой