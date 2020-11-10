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  • Дзюба – лучший игрок матча с «Краснодаром» по версии болельщиков «Зенита»

Дзюба – лучший игрок матча с «Краснодаром» по версии болельщиков «Зенита»

10 ноября 2020, 12:20
63

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 79-й минуте Артем забил победный гол в ворота «Краснодара», прервав безголевую серию в 735 минут.

  • В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
  • Вчера «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (63)
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Spartak Piter
1605001554
Биг фэкс: 1)Дзюба гоняет лысого, снимает очко и пускает слюни. 2)Весь здравый народ в недоумении. Хрен с ним с дрочкой. Но слюни и очко это фэйл. 3)Интернет пестрит и обсуждает. Все логично. здравый фанатизм в непонятках. но все СМИ как один молчат. Хотя такое было с иностранцем и все пестрило. 4) Проходят сутки и началось во всех СМИ оправдывание шлюбки. Если вспомнить как менты гасилив Питере фанатов изза шлюбки.То Становиться все ясно. Какая власть в стране, такие у нее и герои. Катимся в тартарары.
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"supermax"
1605003242
дрочуба третий день на хайпе
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dinar7777dinar
1605005705
а где дрочуба в лч? в очке ! вот его настоящий уровень. закончил бы он лучше с футболом или во что он там играется игрочишка !
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slavа0508
1605006471
Сомнения,,,,наверное сам Артёмка поработал над рейтингом,
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морозз
1605007558
Неожиданно для меня, Вираж всегда дистанцировался от таких проявлений публичности! Значит дрочеры победили и в этом бомжовском формировании, пипец!
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O-Z
1605009489
Позор голубым, как можно анонистов делать лучшим.
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трениришко
1605011857
Драчуба
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De_Frenki
1605012136
Дзюба может теперь праздновать голу по другому...падать на землю и дрочить.Конечно он лучший!
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Закат ЕдРа
1605014876
Вы бы видили как у меня дома он отжигал вместе с Азмуном))) Я говорю давайте телок позовём. А они уже друг в друге!
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Иван Петров 1986
1605022140
Да для большинства он теперь онанист и никто другой. Ему теперь в гейропу нужно ехать, там таких очень сильно любят.
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