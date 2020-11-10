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    Дзюба – лучший игрок матча с «Краснодаром» по версии болельщиков «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

    В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 79-й минуте Артем забил победный гол в ворота «Краснодара», прервав безголевую серию в 735 минут.

    • В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
    • Вчера «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита».

    «Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии36
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      Рейтинг: +4068

      морозз 8 минут назад

      Неожиданно для меня, Вираж всегда дистанцировался от таких проявлений публичности! Значит дрочеры победили и в этом бомжовском формировании, пипец!

      0
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      Рейтинг: +43071

      portero 16 минут назад

      Не верю, заиздёш...

      0
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      Рейтинг: +4775

      Добрый Бобер 20 минут назад

      Да! Вот он - ПиТерский кумир! Или "Д"?

      0
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      Рейтинг: +15817

      slavutiq70 27 минут назад

      Сомнения,,,,наверное сам Артёмка поработал над рейтингом,

      3
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      Рейтинг: +3633

      Cleaner 32 минуты назад

      По версии болельщиков «Зенита» Дзюба вообще ЛУЧШИЙ и образец для подражания.

      1
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      Рейтинг: +4206

      dinar7777dinar 39 минут назад

      а где дрочуба в лч? в очке ! вот его настоящий уровень. закончил бы он лучше с футболом или во что он там играется игрочишка !

      0
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      Рейтинг: +14

      treaner 52 минуты назад

      Не ту фотографию поставили выше. Фото с кровати ему больше идет))))

      1
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      Рейтинг: +14

      treaner 53 минуты назад

      Он – главный претендент на "Оскар" по версии пользователей сети

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      Рейтинг: +719

      Дима Цэ 1 час назад

      Баннер фанов, конечно, в тему! В нашей стране ошибки не прощают

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      Рейтинг: +16059

      silver29 > Дима Цэ 1 час назад

      ошибка это когда с женой соседа, а со своим "другом" это осознанный выбор

      3
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      Рейтинг: +65

      kommy 1 час назад

      Затроллили, похоже они его так. Как когда-то они выбрали Заболотного игроком месяца, или сезона, не помню уже, чисто из стёба)

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