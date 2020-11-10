Дзюба – лучший игрок матча с «Краснодаром» по версии болельщиков «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 79-й минуте Артем забил победный гол в ворота «Краснодара», прервав безголевую серию в 735 минут.

В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.

Вчера «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита».

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