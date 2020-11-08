Дзюба прервал безголевую серию в 735 минут, забив «Краснодару»

Зачем все время напоминать про видео - и так все знают.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
Форвард прервал длительную безголевую серию. До этого он не отличался 735 минут.
- Дзюба не забивал в девяти матчах подряд во всех турнирах.
- Вчера в интернете появилось интимное видео с футболистом.
ДЗЮБА! ДЗЮБА! ДЗЮБА! Артем опередил Кайо и прошил СафоноваНу что за игра:https://t.co/3YBAJotJti pic.twitter.com/er04x39svx— Матч ТВ (@MatchTV) November 8, 2020