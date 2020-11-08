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    Дзюба прервал безголевую серию в 735 минут, забив «Краснодару»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

    Форвард прервал длительную безголевую серию. До этого он не отличался 735 минут.

    • Дзюба не забивал в девяти матчах подряд во всех турнирах.
    • Вчера в интернете появилось интимное видео с футболистом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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