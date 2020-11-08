Дзюба прервал безголевую серию в 735 минут, забив «Краснодару»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Форвард прервал длительную безголевую серию. До этого он не отличался 735 минут.

Дзюба не забивал в девяти матчах подряд во всех турнирах.

Вчера в интернете появилось интимное видео с футболистом.