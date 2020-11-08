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  • Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром». Капитан – Ловрен

Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром». Капитан – Ловрен

8 ноября 2020, 17:32
64

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 14-го тура РПЛ.

  • С первых минут у петербургской команды сыграет Артем Дзюба.
  • Вчера в интернете появилось интимное видео с футболистом.
  • Его не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон, Олссон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Кабелья, Марков.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (64)
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vladik12
1604846120
Хорошо, что рукопожатий в связи с пандемией нет.
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BRO_football
1604846127
Со своим умением работать руками странно, что не на вратарской позиции
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Дедуктор
1604846414
Вот, это правильно. Не надо "вестись" на истерические нападки ублюдков и провокаторов. Болельщику нужен футбол. А ублюдкам - дерьмо тусовать. Вот, и покажите достойный футбол. Заодно, добавьте лишний повод чтобы Краснодар, наконец то, задумался о назначении действительно грамотного тренера..
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Дедуктор
1604847185
А вот - цитата с просторов Ю-туба: "Меня удивляет, как много лиц мужского пола так возбудило видео, что они его везде обсуждают. Повод задуматься... чем вы лучше бабок на скамеечке?)" *С)
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dinar7777dinar
1604847446
рукопашник в основе значит )))) будем смотреть кто же ему руку пожмет !
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rammax fcsm
1604848680
что-то аларма не видно.... дрочит в поддержку??? стыдно за аларма...
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BRO_football
1604850008
Жду перфоманса про Дзюбу от фанатов Краснодара или хотя бы кричалку.
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ivany4
1604850604
Раз идрочишка с первых минут на поле, то болельщики радужного клуба должны запустить челендж в его честь: Дзюба - один из нас.)) Вероятно, минуте на 22, им нужно хотя бы снять штаны в его поддержку.)
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Plyash
1604851032
А со стыда не сгорит? Или дрочить начнёт за воротами?
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maksimlezhnev
1604854751
был дзюбинатор-стал мастурбатор)))
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