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    Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром». Капитан – Ловрен

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 14-го тура РПЛ.

    • С первых минут у петербургской команды сыграет Артем Дзюба.
    • Вчера в интернете появилось интимное видео с футболистом.
    • Его не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон, Олссон, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Кабелья, Марков.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии80
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      Рейтинг: +409

      rammax fcsm 3 минуты назад

      пенальти назначен за "ИГРУ РУКОЙ"...............

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      Рейтинг: +7158

      piligrim1986 4 минуты назад

      был дзюбиньо - стал мастурбиньо))

      0
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      Рейтинг: +409

      rammax fcsm 9 минут назад

      ещё один аут.... ещё один дрочинг-каминаут....

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      Рейтинг: +2144

      Челнинец 11 минут назад

      Вилков идет смотреть Вар, показывает что рука Дзюбы в естественном положении! )))

      0
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      Рейтинг: +3943

      playsh 27 минут назад

      А со стыда не сгорит? Или дрочить начнёт за воротами?

      5
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      Рейтинг: +698

      balam 30 минут назад

      фу,братва.какие вы некультурные

      0
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      Рейтинг: +2875

      rash1959 33 минуты назад

      верните капитанскую повязку "задроту"

      2
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      Рейтинг: +6720

      ivany4 34 минуты назад

      Раз идрочишка с первых минут на поле, то болельщики радужного клуба должны запустить челендж в его честь: Дзюба - один из нас.))
      Вероятно, минуте на 22, им нужно хотя бы снять штаны в его поддержку.)

      6
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      Рейтинг: +1217

      Koshkin@myshkyn > ivany4 22 минуты назад

      ну скорее не радужного, а однорукого бандита Джо) у него самая быстрая рука на Диком западе)

      0
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      Рейтинг: -835

      Аденн 36 минут назад

      как же стыдно за бЗенит и его онаниста, тьфу млять срамота какая.

      6
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      Рейтинг: -31

      Спартач80 40 минут назад

      Ловрен единственный кто не побрезговал и рук Зюбы взять?=)))

      4
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