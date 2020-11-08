Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром». Капитан – Ловрен

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 14-го тура РПЛ.
- С первых минут у петербургской команды сыграет Артем Дзюба.
- Вчера в интернете появилось интимное видео с футболистом.
- Его не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон, Олссон, Сулейманов, Берг.
Запасные: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Кабелья, Марков.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Официальный сайт РПЛ