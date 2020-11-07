Примера. «Барселона» в большинстве разгромила «Бетис», Месси впервые в сезоне забил с игры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет голам в сезоне с игры. Он дважды отправил мяч в ворота «Бетиса».

Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво отразил пенальти. То же самое он делал, когда ранее выступал за «Барселону».

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не реализовал четвертый пенальти подряд.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Барселона – Бетис – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дембеле, 22; 1:1 – Санабрия, 45+2; 2:1 – Гризманн, 49; 3:1 – Месси, 61 (с пенальти); 3:2 – Морон, 73; 4:2 – Месси, 82; 5:2 – Педри, 90.

Удаления: нет – Манди, 60.

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