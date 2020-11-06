«Брайтон» с момента выхода в АПЛ в 2017 году – лидер турнира по количеству нулевых ничьих

После того как «Брайтон» вышел в АПЛ в 2017 году, команда 12 раз заканчивала матчи в рамках турнира нулевой ничьей. Это наибольший показатель за этот период. 12-й раз случился во встрече восьмого тура против «Бернли».
«Бернли» по этому показателю идет на втором месте: с начала сезона-2017/18 у команды 11 нулевых ничьих в АПЛ.
- «Брайтон» в первом тайме этого матча 12 раз ударили по воротам – это их рекорд за все время игры в АПЛ.
- Обе команды идут во второй половине таблицы.
- В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Астон Виллой» (21 ноября).
Источник: Бомбардир.ру