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    «Брайтон» с момента выхода в АПЛ в 2017 году – лидер турнира по количеству нулевых ничьих

    После того как «Брайтон» вышел в АПЛ в 2017 году, команда 12 раз заканчивала матчи в рамках турнира нулевой ничьей. Это наибольший показатель за этот период. 12-й раз случился во встрече восьмого тура против «Бернли».

    «Бернли» по этому показателю идет на втором месте: с начала сезона-2017/18 у команды 11 нулевых ничьих в АПЛ.

    • «Брайтон» в первом тайме этого матча 12 раз ударили по воротам – это их рекорд за все время игры в АПЛ.
    • Обе команды идут во второй половине таблицы.
    • В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Астон Виллой» (21 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2020 23:19
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