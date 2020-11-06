«Брайтон» с момента выхода в АПЛ в 2017 году – лидер турнира по количеству нулевых ничьих

После того как «Брайтон» вышел в АПЛ в 2017 году, команда 12 раз заканчивала матчи в рамках турнира нулевой ничьей. Это наибольший показатель за этот период. 12-й раз случился во встрече восьмого тура против «Бернли».

«Бернли» по этому показателю идет на втором месте: с начала сезона-2017/18 у команды 11 нулевых ничьих в АПЛ.