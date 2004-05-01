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    Луческу могут дисквалифицировать на один матч ЛЧ за критику VAR

    Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу грозит наказание за слова, сказанные после матча Лиги чемпионов с «Барселоной» в адрес системы VAR.

    Румынский специалист заявил, что он абсолютный противник видеоповторов в футболе, которые, по его мнению, не помогают арбитрам.

    По информации Sport.es, Луческу могут дисквалифицировать на одну игру ЛЧ. УЕФА рассматривает высказывание тренера, как критику судейства.

    Если Луческу накажут, он не сможет руководить «Динамо» в матче с «Барселоной» в Киеве (24 ноября).

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2538

      general.lizyukov 51 минуту назад

      Как вспомню Суперкубок УЕФА 2005 - обеими руками за VAR

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