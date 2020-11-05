Луческу могут дисквалифицировать на один матч ЛЧ за критику VAR

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу грозит наказание за слова, сказанные после матча Лиги чемпионов с «Барселоной» в адрес системы VAR.

Румынский специалист заявил, что он абсолютный противник видеоповторов в футболе, которые, по его мнению, не помогают арбитрам.

По информации Sport.es, Луческу могут дисквалифицировать на одну игру ЛЧ. УЕФА рассматривает высказывание тренера, как критику судейства.

Если Луческу накажут, он не сможет руководить «Динамо» в матче с «Барселоной» в Киеве (24 ноября).