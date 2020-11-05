Луческу могут дисквалифицировать на один матч ЛЧ за критику VAR

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу грозит наказание за слова, сказанные после матча Лиги чемпионов с «Барселоной» в адрес системы VAR.
Румынский специалист заявил, что он абсолютный противник видеоповторов в футболе, которые, по его мнению, не помогают арбитрам.
По информации Sport.es, Луческу могут дисквалифицировать на одну игру ЛЧ. УЕФА рассматривает высказывание тренера, как критику судейства.
Если Луческу накажут, он не сможет руководить «Динамо» в матче с «Барселоной» в Киеве (24 ноября).
Источник: Sport.es