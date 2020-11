«Ювентус» назвал лучших игроков команды по итогам сентября и октября.

В позапрошлом месяце лучшим признали нападающего Криштиану Роналду, забившего три мяча и сделавшего один ассист в двух играх.

В прошлом месяце этого звания удостоился форвард Альваро Мората, у которого также три гола и одна результативная передача, но в четырех матчах.

AND THE WINNER IS... @AlvaroMorataE' lui MVP di ottobre Powered by @officialpes pic.twitter.com/fz4ZwsAuj2