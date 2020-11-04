Семак: «Шансы на плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» небольшие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1). До 82-й минуты россияне вели в счете.

«Расстроены результатом. Вели в счeте большую часть матча, в концовке пропустили. У Андрея Мостового был хороший момент увеличить преимущество, чтобы мы могли выиграть. Нас не может радовать тот факт, что не смогли выиграть.

Полурезервный состав «Лацио»? А кто у них был из резерва, скажите? Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьeзнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока из резервного состава «Лацио» сегодня.

В первом тайме сначала мы больше контролировали мяч, потом «Лацио» стал играть агрессивнее, за счeт чего они получили преимущество. Жаль, что не смогли забить ещe и победить.

Жалко, что потеряли очки в домашних матчах. С «Брюгге» играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты у нас были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам, чтобы играть в каждой встрече на победу. Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать всe, что в наших силах», – сказал Семак.