Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Шансы на плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» небольшие»

Семак: «Шансы на плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» небольшие»

4 ноября 2020, 23:51
26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1). До 82-й минуты россияне вели в счете.

«Расстроены результатом. Вели в счeте большую часть матча, в концовке пропустили. У Андрея Мостового был хороший момент увеличить преимущество, чтобы мы могли выиграть. Нас не может радовать тот факт, что не смогли выиграть.

Полурезервный состав «Лацио»? А кто у них был из резерва, скажите? Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьeзнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока из резервного состава «Лацио» сегодня.

В первом тайме сначала мы больше контролировали мяч, потом «Лацио» стал играть агрессивнее, за счeт чего они получили преимущество. Жаль, что не смогли забить ещe и победить.

Жалко, что потеряли очки в домашних матчах. С «Брюгге» играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты у нас были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам, чтобы играть в каждой встрече на победу. Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать всe, что в наших силах», – сказал Семак.

  • «Лацио» укрепил лидерство в группе.
  • «Зенит» идет в квартете последним.
  • 8 ноября команда в 14-м туре РПЛ примет «Краснодар».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Лацио Семак Сергей
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1604524160
Плей офф?? Сема? Ты после матча выпил? Это походу единственные очки Зенита будут... Дальше - Рим - без шансов, Дордмунд - без шансов, Бельгия - максимум очко.... Какое плей офф?
Ответить
Lilipyt
1604525853
Если бы Семак не спал и выпускал игроков раньше на замену. Тогда бы выдохшихся игроков было меньше и могли сохранить результат
Ответить
Garrincha58
1604527726
Семак будь мужиком уйди сам чем раньше тем лучше
Ответить
Hektor 84
1604529391
Даже на выход в лигу Европы нулевые шансы
Ответить
paracetamol
1604535077
С таким тренером все шансы обнуляются. Хорошо, не прос.рали на последних секундах как с Брюгге!
Ответить
Алекс636363
1604545693
в ваших силах - 4 место в группе
Ответить
sobaka120982
1604550347
Закройся позорище у вас их нет от слова совсем... за кресло хорошо уцепился
Ответить
portero
1604557276
с тобой их не было изначально, физрук....
Ответить
САДЫЧОК
1604557830
Семак , лучше бы у тебя не было шансов остаться в Зените !
Ответить
Spartak Piter
1604573072
Лауио2 не обыграть)))хахах
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
1
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Все новости
Все новости
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+