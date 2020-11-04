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    Семак: «Шансы на плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» небольшие»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1). До 82-й минуты россияне вели в счете.

    «Расстроены результатом. Вели в счeте большую часть матча, в концовке пропустили. У Андрея Мостового был хороший момент увеличить преимущество, чтобы мы могли выиграть. Нас не может радовать тот факт, что не смогли выиграть.

    Полурезервный состав «Лацио»? А кто у них был из резерва, скажите? Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьeзнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока из резервного состава «Лацио» сегодня.

    В первом тайме сначала мы больше контролировали мяч, потом «Лацио» стал играть агрессивнее, за счeт чего они получили преимущество. Жаль, что не смогли забить ещe и победить.

    Жалко, что потеряли очки в домашних матчах. С «Брюгге» играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты у нас были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам, чтобы играть в каждой встрече на победу. Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать всe, что в наших силах», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2020 23:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1990

      AZ 10 минут назад

      Плей офф?? Сема? Ты после матча выпил? Это походу единственные очки Зенита будут... Дальше - Рим - без шансов, Дордмунд - без шансов, Бельгия - максимум очко.... Какое плей офф?

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