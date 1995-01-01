Дзюба – о матче с «Лацио»: «Все силы приложим. Сыграем смело и в атаку»

Уже матч состоялся, из-за некоторых сложностей играли в 17.00. Покажут в записи
Зенит первыми забили,но потом 2 пропустили.
Счет 1:2
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
«Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы.
Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку» – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ»
- Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.