Дзюба – о матче с «Лацио»: «Все силы приложим. Сыграем смело и в атаку»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы.

Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку» – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ»