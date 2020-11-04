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  • Дзюба – о матче с «Лацио»: «Все силы приложим. Сыграем смело и в атаку»

Дзюба – о матче с «Лацио»: «Все силы приложим. Сыграем смело и в атаку»

4 ноября 2020, 20:24
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы.

Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку» – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Дзюба Артем
Комментарии (17)
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maygli
1604511212
Но не сказал - "Землю грызть буду ради победы". Ему пофиг всё уже.
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PAREVG.
1604511264
Перо оборону не забывайте, смело в атаке можно забить 3 и пропустить 5...
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Dr.Metal
1604511312
Мало верится
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vladimir-7
1604511508
Болтун Дзюба вышел на арену.
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zra78
1604511843
Вчера одни клоуны тоже решили ,что они могут и сыграли в атаку. Результат шесть штук пропустили(Зальцбург-Бавария)
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maygli
1604511906
Давай Зенит! Не подкачай, как бы Дзюба не старался, выиграй сегодня, порадуй. Зенитаверим!!! Богданычверим!!!
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ЮНик
1604512114
Не завидую игрокам "Лацио". Артемушка рассвирепел. "Все силы приложим!". Молодец, признался, что играешь почти всегда не напрягаясь, в полсилы. Потому и в Англию не рвешься. там пахать надо во всех матчах. все 90+6 минут.
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GoLenaStop
1604512690
"Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями- Поражение — скорее всего, да. Все силы приложим.»
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житель СПб
1604523490
Смело... В атаку... После матча это звучит смешно.
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zigbert
1604579170
Никогда перед игрой не стоит делать подобных заявлений. Похоже на предвыборное обещание депутатов.
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