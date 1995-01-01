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    Дзюба – о матче с «Лацио»: «Все силы приложим. Сыграем смело и в атаку»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    «Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы.

    Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку» – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2307

      Genz 12 секунд назад

      Уже матч состоялся, из-за некоторых сложностей играли в 17.00. Покажут в записи
      Зенит первыми забили,но потом 2 пропустили.
      Счет 1:2

      0
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      Рейтинг: +3220

      maygli 1 минуту назад

      Давай Зенит! Не подкачай, как бы Дзюба не старался, выиграй сегодня, порадуй.
      Зенитаверим!!! Богданычверим!!!

      0
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      Рейтинг: +26589

      zra78 2 минуты назад

      Вчера одни клоуны тоже решили ,что они могут и сыграли в атаку. Результат шесть штук пропустили(Зальцбург-Бавария)

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      Рейтинг: +1792

      andrej-lucevich 5 минут назад

      ... посмотрим...

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      Рейтинг: +13917

      vladimir-7 8 минут назад

      Болтун Дзюба вышел на арену.

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      Рейтинг: +10191

      alarm > vladimir-7 5 минут назад

      кстати, о тупых болтунах. я там тебя упоминал в своём комменте, почитай и осознай, насколько ты сдегенератился, хоть и не хряк.
      bombardir.ru/news/614701

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      Рейтинг: +17772

      bset 8 минут назад

      Похоже весь Зенит думает "Куда мы попали?". Нужно срочно отправлять в РФС предложение, чтобы после чемпионства можно было бы отказаться от участия в еврокубках. Либо закидывать в отборочные, чтобы Зенит героически слил матч какому-нибудь минскому Динамо и сосредоточился на чемпионате. Потом Медведев будет рассказывать, что они разработали идеальную стратегию - побеждают в чемпионате, потом сливают Европу, чтобы снова сосредоточиться на победе в чемпионате. Круговорот СГБТ в России.

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      Рейтинг: +580

      Dr.Metal 11 минут назад

      Мало верится

      1
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      Рейтинг: +1737

      PAREVG. 12 минут назад

      Перо оборону не забывайте, смело в атаке можно забить 3 и пропустить 5...

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      Рейтинг: +3220

      maygli 13 минут назад

      Но не сказал - "Землю грызть буду ради победы".
      Ему пофиг всё уже.

      1
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      Рейтинг: +10191

      alarm > maygli 8 минут назад

      это у вас в тарасофке принято рылом землю копать в поисках чего-то съестного. а футболисты говорят так, как положено.

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      Рейтинг: +3220

      maygli > alarm 5 минут назад

      Ну как говорят, так и играют к сожалению.
      Думаю 2:1 Зенит должен выиграть, если только Дзюбу хотя бы после первого тайма заменят, а лучше выпустить его на замену в конце. Он будет злой и обязательно забьёт.

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