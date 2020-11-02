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  • «Дженоа» и «Удинезе» летом интересовались форвардом «Краснодара» Шапи

«Дженоа» и «Удинезе» летом интересовались форвардом «Краснодара» Шапи

2 ноября 2020, 12:32
15

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал об интересе двух итальянских клубов к нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову прошлым летом.

«Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности», – сообщил Агузаров.

  • Рыночная стоимость Шапи – 10 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «Краснодар» 16 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»

Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Дженоа Удинезе Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (15)
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slavа0508
1604309953
Шапи сильно что то сдал,,,часто у нас так получается с молодёжью,,,начинают взрослеть и весь талант куда то пшик,,,,толи другие интересы появляются меньше работать начинают,,,толи не знаю что,,,,,
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dva064
1604310480
Теперь наверное рады что не взяли,,,,
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spartak.064
1604310573
Работать надо Шапи над собой ,талант то есть однозначно,,,,
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Krasnodar 123
1604310680
Мерседесы с БМВ все карты путают, плюс девчонки в коротких юбочках отвлекают!
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JTherry
1604311431
странно, что ни однин российский клуб к Шапи не проявил интереса, зато, как его активно сватали в Спартак, а на деле - ни-ко-го)) фантазирует агент про интерес европейских клубов, так же и про Кузяева говорил: Бавария, Наполи, а на деле - Уотфорд, Рейнджерс, Алавес, и те отвернулись....
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Lilipyt
1604315086
Как бы грудо не звучало, но Шапи два года супер талантливый и два года супер скамеечник. Не знаю по каким критерием он не проходит в старт, но если так и дальше ждать, то можно всю карьеру просидеть.
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navashinskyvalentin
1604319278
Очередная пиар-новость из прошлого!!!О которой никто никогда не слышал!!!
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derrik2000
1604320321
А как интересовались - то??? "- Але! Это футбольный клуб? - Да. - А как называется? - Краснодар. - Мы тут в баре в Генуе поспорили с друзьями, не у вас ли есть игрок (в программке прочитали) со смешным именем Магомед-Шапи? - Ну, у нас, а чё? -- Во! У них! Паоло, с тебя бутылка!" Короткие гудки. )))
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Вальдемар IV
1604330632
это был шанс скинуть бревно, за которое персонально топит коллега по моноброви хабиб
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zigbert
1604338113
Игрок одаренный и подавал большие надежды. Но остановился в росте. Не случайно не попадает в основной состав Краснодара. А Дженоа и Удинезе кого попало брать не будут.
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