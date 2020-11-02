«Дженоа» и «Удинезе» летом интересовались форвардом «Краснодара» Шапи

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал об интересе двух итальянских клубов к нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову прошлым летом.

«Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности», – сообщил Агузаров.

Рыночная стоимость Шапи – 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «Краснодар» 16 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

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