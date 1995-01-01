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    «Дженоа» и «Удинезе» летом интересовались форвардом «Краснодара» Шапи

    Футбольный агент Алан Агузаров рассказал об интересе двух итальянских клубов к нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову прошлым летом.

    «Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности», – сообщил Агузаров.

    • Рыночная стоимость Шапи – 10 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «Краснодар» 16 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8691

      JTherry 31 минуту назад

      странно, что ни однин российский клуб к Шапи не проявил интереса, зато, как его активно сватали в Спартак, а на деле - ни-ко-го)) фантазирует агент про интерес европейских клубов, так же и про Кузяева говорил: Бавария, Наполи, а на деле - Уотфорд, Рейнджерс, Алавес, и те отвернулись....

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      Рейтинг: +13872

      vladimir-7 42 минуты назад

      Возможно интересовались, посмотрели его в играх и решили подождать
      с переговорами об аренде.

      0
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      Рейтинг: +1919

      Krasnodar 123 44 минуты назад

      Мерседесы с БМВ все карты путают, плюс девчонки в коротких юбочках отвлекают!

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      Рейтинг: +59

      spartak.064 45 минут назад

      Работать надо Шапи над собой ,талант то есть однозначно,,,,

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      Рейтинг: +249

      dva064 47 минут назад

      Теперь наверное рады что не взяли,,,,

      2
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      Рейтинг: +15590

      slavutiq70 56 минут назад

      Шапи сильно что то сдал,,,часто у нас так получается с молодёжью,,,начинают взрослеть и весь талант куда то пшик,,,,толи другие интересы появляются меньше работать начинают,,,толи не знаю что,,,,,

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