Газизов: «Российские команды играют в еврокубках неудовлетворительно. Но я верю, что наш коэффициент в таблице УЕФА повысится»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил выступление российских клубов в Европе. Функционер недоволен.

– Когда смотрите еврокубки, у вас нет ощущения, что «Спартак» смог бы лучше сыграть?

– Российские команды сегодня играют неудовлетворительно. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше. Где-то не везет, но я верю в российские команды и надеюсь, что наш коэффициент в таблице УЕФА будет повышаться.