Газизов: «Российские команды играют в еврокубках неудовлетворительно. Но я верю, что наш коэффициент в таблице УЕФА повысится»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил выступление российских клубов в Европе. Функционер недоволен.
– Когда смотрите еврокубки, у вас нет ощущения, что «Спартак» смог бы лучше сыграть?
– Российские команды сегодня играют неудовлетворительно. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше. Где-то не везет, но я верю в российские команды и надеюсь, что наш коэффициент в таблице УЕФА будет повышаться.
- Третий тур еврокубков – на следующей неделе.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В следующем туре команда сыграет с «Уралом».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»