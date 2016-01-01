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    Газизов: «Российские команды играют в еврокубках неудовлетворительно. Но я верю, что наш коэффициент в таблице УЕФА повысится»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил выступление российских клубов в Европе. Функционер недоволен.

    – Когда смотрите еврокубки, у вас нет ощущения, что «Спартак» смог бы лучше сыграть?

    – Российские команды сегодня играют неудовлетворительно. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше. Где-то не везет, но я верю в российские команды и надеюсь, что наш коэффициент в таблице УЕФА будет повышаться.

    • Третий тур еврокубков – на следующей неделе.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет с «Уралом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17627

      bset 27 минут назад

      Он-то повышается. Только у 21 страны повышается он быстрее, чем у нас.

      0
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      Рейтинг: +4476

      NewLife 31 минуту назад

      По ходу Газизов тащится от того, что получил должность в Спартаке, и поэтому все его глупые балабольства тут же публикуют (в отличии от Уфы).

      0
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      Рейтинг: +2676

      raritet 38 минут назад

      Функционеры вот так всегда и отвечают. " Когда смотрите еврокубки, у вас нет ощущения, что «Спартак» смог бы лучше сыграть?" - Восход солнца как обычно с Востока....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Бенедиктус 56 минут назад

      Отправьте этого пиз.даб.ола обратно в Уфу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +994

      alll-333 1 час назад

      Вот лишь бы ляпнуть. Раньше верили, что на Марсе яблони будут цвести. И что?

      2
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      Рейтинг: +9264

      ilichkadr 1 час назад

      Во Шамильку понесло!? Возомнил из себя футбольного гуру всея Руси? Как бы не упасть обратно в уфимскую яму...........

      2
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      Рейтинг: +6899

      alp 1 час назад

      чета никаких предпосылок для такой веры нет...

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      Рейтинг: +2835

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      это если всякие динамы и спартаки не будут выходить в эти самые еврокубки еще лет десять

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      Рейтинг: +305

      petlyra 2 часа назад

      Как бы, мог бы, хотелось бы... Но он верит.

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      Рейтинг: +15417

      silver29 2 часа назад

      Газизов ты превращаешься в пусторорожнего балабола, твоя главная задача найти ТРЕНЕРА в команду, поговори с Заремой она больше в этом понимает.

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