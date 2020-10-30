Уткин: «В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» ищут виноватого»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об игре «Зенита» и высказался о форме Артема Дзюбы.

«В «Зените» происходит история, обратная той, к которой мы привыкли в «Спартаке». В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» сейчас все ищут виноватого. Это две стороны одной медали. Сейчас всe сводится к двум кандидатурам – во всeм виноват либо Семак, либо Дзюба, который бросил играть в футбол.

Мне кажется, нужно спокойнее относиться и к тому, и к другому. Во-первых, я не представляю, какую игру мог бы построить Семак с этими игроками. Что касается Дзюбы, вы прекрасно знаете моe отношение к нему, но в данном случае я даже не хочу повторять шутки. В моeм понимании происходящее до такой степени банально – Дзюба действительно устал. Дзюбу заездили.

Болельщики «Зенита» должны понимать, что Дзюба надорвался именно сейчас, во время матчей сборных. Там-то ему точно не нужно было на поле выходить. У него ограниченный ресурс сил.

То, что «Зенит» находится на предпоследнем издыхании, было заметно ещe по матчу с «Химками» в финале Кубка, который продлил «Зениту» сезон на неделю и окончательно лишил команду хоть какого-то отпуска.

А сейчас мы видим травмы, усталость Дзюбы. И самое главное, что Дзюба уставший – это совсем даже не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов. Мы уже видели неоднократно: когда против Дзюбы играет футболист, не уступающий ему в мощи, он просто теряется, потому что он за счeт мощи в основном и играет.

А если он ещe и не может двигаться, как в обычном объeме, то ему тогда вообще не стоит выходить на поле. Дзюбе нужно было дать отдохнуть. Посчитайте, сколько он матчей сыграл за последнее время. Жаль только, что он бежит от того, чтобы признать свою некоторую слабость», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.