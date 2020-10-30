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  • Уткин: «В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» ищут виноватого»

Уткин: «В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» ищут виноватого»

30 октября 2020, 11:52
12

Журналист Василий Уткин поделился мнением об игре «Зенита» и высказался о форме Артема Дзюбы.

«В «Зените» происходит история, обратная той, к которой мы привыкли в «Спартаке». В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» сейчас все ищут виноватого. Это две стороны одной медали. Сейчас всe сводится к двум кандидатурам – во всeм виноват либо Семак, либо Дзюба, который бросил играть в футбол.

Мне кажется, нужно спокойнее относиться и к тому, и к другому. Во-первых, я не представляю, какую игру мог бы построить Семак с этими игроками. Что касается Дзюбы, вы прекрасно знаете моe отношение к нему, но в данном случае я даже не хочу повторять шутки. В моeм понимании происходящее до такой степени банально – Дзюба действительно устал. Дзюбу заездили.

Болельщики «Зенита» должны понимать, что Дзюба надорвался именно сейчас, во время матчей сборных. Там-то ему точно не нужно было на поле выходить. У него ограниченный ресурс сил.

То, что «Зенит» находится на предпоследнем издыхании, было заметно ещe по матчу с «Химками» в финале Кубка, который продлил «Зениту» сезон на неделю и окончательно лишил команду хоть какого-то отпуска.

А сейчас мы видим травмы, усталость Дзюбы. И самое главное, что Дзюба уставший – это совсем даже не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов. Мы уже видели неоднократно: когда против Дзюбы играет футболист, не уступающий ему в мощи, он просто теряется, потому что он за счeт мощи в основном и играет.

А если он ещe и не может двигаться, как в обычном объeме, то ему тогда вообще не стоит выходить на поле. Дзюбе нужно было дать отдохнуть. Посчитайте, сколько он матчей сыграл за последнее время. Жаль только, что он бежит от того, чтобы признать свою некоторую слабость», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

  • «Зенит» идет третьим в РПЛ и последним в группе ЛЧ.

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (12)
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alefreddy
1604050498
отчасти он прав кроме чего делить Спартаку
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ARTHUR19
1604050509
Уткин прав. Дзюбе, как и Зениту, откровенно нужен отпуск - недели 3-4, чтобы отдохнули физически и главное эмоционально. Наелись короче говоря. Ближе к концу отпуска, можно начать смотреть английский футбол, чтобы вернуться к чемпионату с горящими глазами и попробовать повторить тоже самое.
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порт
1604050782
И Вася никого не оскорбил, и не назвал плохим словом? Ты ли это Вася?
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NewLife
1604051622
Вася, можно подумать, что не уставший зюба (гроза Санмаринки) что-то может на поле кроме рикошетов от дерева, бега трусцой и расталкивания соперников по правилам и без правил. Чтобы получить от него хоть какой-то кпд, вся игра команды должна выстраиваться под него с навесами и длинными пасами, а в современном футболе это не оптимальный вариант. Боруссия показала бомжам, как играть без стоячего столба в нападении.
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NewLife
1604051761
Бомбардир, статья про синит - почему единственная фраза про Спартак (к тому же глупая) вынесена в заголовок ?
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alp
1604052574
заголовок огонь...
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derrik2000
1604067415
Вот в ЭТОТ раз я с Васей не согласен. КАТЕГОРИЧЕСКИ. Во-первых, в Спартаке уже практически год "не делит славу" того, чемпионского сезона. Подзабылось уже, да и подустали пока "делили". )) Во-вторых, руководство ФК Зенит СОЗНАТЕЛЬНО пошло на то, чтобы Семака, успешного тренера, но, как ни крути - УФЫ, назначить ГТ в Зенит. ДО Уфы, Семак больше нигде себя в качестве ГТ не зарекомендовал, поскольку это должность больше нигде и не занимал и говорить о нём, как о тренере, способном вывести команду на качественно иной уровень, не приходилось. Но это Я так думаю: возможно, в руководстве Зенита сидят все прорицатели да хироманты. )) Как бы то ни было, Семак пришёл в Зенит и сразу завоевал вместе с командой чемпионство. В следующем сезоне - "золотой дубль". И немудрено: в команде собраны практически все отличные футболёры России и отличные футболёры "оттедова". Но всему приходит конец: команда так и обзавелась своим игровым почерком, если, конечно, не считать этим почерком установку "отдай мяч Дзюбе". Это, понятное дело, в руководстве клубом все всё знают и понимают, но, как и во всём сейчас в стране, надеются на авось. Или уже вообще ни на что не надеются, а пустили команду "по течению". Кто бы сейчас из "супер-пупер тренеров" в Зенит не пришёл, у него с теми игроками, что сейчас собраны, я думаю, не получится сделать из СБГ команду среднего европейского уровня. А сколько нужно на покупку новых игроков для достижения ЭТОЙ цели - МНОГО, очень много, я полагаю. Учитывая, что Газпром сейчас в ГИГАНТСКОМ убытке, вся надежда на... САМИЗНАЕТЕКОГО! ))))))))))))))
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Каратель помойников
1604229808
«В «Спартаке» все делят славу прошлого, а в «Зените» ищут виноватого» и только Вася продолжает жрать пончики при любом раскладе
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