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    Слуцкий: «Важно извлечь дивиденды из большой победы над «Зенитом»

    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    «Арсенал» – качественная команда, которая потерпела первое крупное поражение (1:5 от ЦСКА – прим. «Бомбардира»), при том, что весь первый тайм очень качественно оборонялась и проводила контратаки. К тому же, был очень резонансный момент с пенальти.

    На самом деле, «Арсенал» обладает стабильным, сбалансированным составом с иностранцами высокого качества. Я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок.

    Чем хороши победы над такими командами, как «Зенит» – это должно дать уверенность, дополнительный прилив сил и психологическую мотивацию – прежде всего для молодых игроков. Если такой эффект произойдет, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если эффекта не будет — будем рассматривать победу над «Зенитом» как разовое явление.

    Матч с «Арсеналом» крайне важен именно с точки зрения подтверждения этих вещей и дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1.
    • Казанский клуб идет на девятом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6873

      alp 32 минуты назад

      победа над таким Зенитом стоит не дорого...

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