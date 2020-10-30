Слуцкий: «Важно извлечь дивиденды из большой победы над «Зенитом»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Арсенал» – качественная команда, которая потерпела первое крупное поражение (1:5 от ЦСКА – прим. «Бомбардира»), при том, что весь первый тайм очень качественно оборонялась и проводила контратаки. К тому же, был очень резонансный момент с пенальти.

На самом деле, «Арсенал» обладает стабильным, сбалансированным составом с иностранцами высокого качества. Я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок.

Чем хороши победы над такими командами, как «Зенит» – это должно дать уверенность, дополнительный прилив сил и психологическую мотивацию – прежде всего для молодых игроков. Если такой эффект произойдет, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если эффекта не будет — будем рассматривать победу над «Зенитом» как разовое явление.

Матч с «Арсеналом» крайне важен именно с точки зрения подтверждения этих вещей и дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы», – сказал Слуцкий.