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    Уткин: «Впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА«Динамо» З (0:0).

    «Конечно, «Динамо» Загреб сильная команда. Сколько, три сезона она играла в Лиге чемпионов до сего дня? Но к чему самооправдание? Все это было известно при жеребьевке. Такое впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома любой команде. Ну, так.

    Купили дриблера-эксгибициониста Эджуке, которому лишь бы показать, а что с показанным делать, сам он не знает и оставляет разобраться разве клубному ТВ с его недолеченной фантазией.

    Прессингуемы, и успешно, «Вольфсбергертрудесфакенбиргештурмбанфюртенхаймером» (это полное название австрийского клуба, кто не знает, а то вы его недооцениваете, а он внушает ужас).

    Раньше так не было. Не считая прошлого года, конечно, когда ЦСКА удостоился чести получить первый в истории еврокубков гол от китайца. Игравшего за команду, по итогам сезона вылетевшую из испанской Ла Лиги.

    В общем, одна надежда и радость у нас в еврокубках – Алексей Миранчук. Но в этот раз не играл. Скажи еврокубковой радости – «иногда», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      gоsset 1 час назад

      Пpoгнозы фyтбольных матчей stavka-info.ru

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      Рейтинг: +1980

      SunRomeS 1 час назад

      Много букав, из которых составил набор слов...так толком ничего и не понял, где мысль, человек говно?

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      Рейтинг: +303

      111ax 3 часа назад

      помутнение рассудка?

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      Рейтинг: +1025

      elessar arnor > 111ax 2 часа назад

      к сожалению, полет мыслей у тебя низкий

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      Рейтинг: +13804

      vladimir-7 3 часа назад

      Мутно написано, так ни о чем, можно было вместо набора слов, написать,
      что ЦСКА мало забивает дома и всё, а так очередное словоблудие.

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