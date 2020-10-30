Уткин: «Впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома»

Журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Динамо» З (0:0).

«Конечно, «Динамо» Загреб сильная команда. Сколько, три сезона она играла в Лиге чемпионов до сего дня? Но к чему самооправдание? Все это было известно при жеребьевке. Такое впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома любой команде. Ну, так.

Купили дриблера-эксгибициониста Эджуке, которому лишь бы показать, а что с показанным делать, сам он не знает и оставляет разобраться разве клубному ТВ с его недолеченной фантазией.

Прессингуемы, и успешно, «Вольфсбергертрудесфакенбиргештурмбанфюртенхаймером» (это полное название австрийского клуба, кто не знает, а то вы его недооцениваете, а он внушает ужас).

Раньше так не было. Не считая прошлого года, конечно, когда ЦСКА удостоился чести получить первый в истории еврокубков гол от китайца. Игравшего за команду, по итогам сезона вылетевшую из испанской Ла Лиги.

В общем, одна надежда и радость у нас в еврокубках – Алексей Миранчук. Но в этот раз не играл. Скажи еврокубковой радости – «иногда», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин: «Не понимаю тех, кто называет выступление российских команд в ЛЧ провалом»