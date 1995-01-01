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    Чалов – о ничьей с загребским «Динамо»: « Ничего страшного не произошло – у нас ещe четыре игры в группе»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями после ничьей с загребским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    «Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает, это футбол.

    Ничего страшного не произошло – у нас ещe четыре игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

    Очень удивился, когда узнал результат матча между «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» (гостевая победа австрийцев со счетом 4:1 – примечание «Бомбардира»). Это говорит о том, что у нас равная группа и аутсайдеров нет», – сказал Чалов.

    • В активе ЦСКА две ничьи в двух турах ЛЕ.
    • Следующий соперник – «Фейеноорд». Матч пройдет 5 ноября в Роттердаме.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      msh88 19 минут назад

      Потом останется одна ничего не решающая игра, разгромят соперника и отправятся домой назвав миллион причин почему и в этом году не получилось

      0
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      Рейтинг: +301

      petlyra 36 минут назад

      В прошлом году тоже все говорили ничего страшного, впереди 4..3..2.. игры.

      0
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      Рейтинг: +1028

      elessar arnor 1 час назад

      подлови Влашича и пусть научит ставить корпус, зае бал

      1
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