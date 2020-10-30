Чалов – о ничьей с загребским «Динамо»: « Ничего страшного не произошло – у нас ещe четыре игры в группе»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями после ничьей с загребским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает, это футбол.

Ничего страшного не произошло – у нас ещe четыре игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

Очень удивился, когда узнал результат матча между «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» (гостевая победа австрийцев со счетом 4:1 – примечание «Бомбардира»). Это говорит о том, что у нас равная группа и аутсайдеров нет», – сказал Чалов.

В активе ЦСКА две ничьи в двух турах ЛЕ.

Следующий соперник – «Фейеноорд». Матч пройдет 5 ноября в Роттердаме.

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