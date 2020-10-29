Гончаренко – о ничьей с загребским «Динамо»: «ЦСКА был лучше и ближе к победе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Москвичи нанесли по воротам соперника 25 ударов (семь – в створ).

У ЦСКА два очка в двух турах ЛЕ.

«Нам сложно говорить какие-то слова в упрек команде. Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке. Сложно говорить, почему не смогли ничего сделать из тех моментов, что были. Где-то торопились с ударом, где-то не хватало последнего паса. Но мы были лучше и ближе к победе.

С Эджуке всe нормально. Будет готов к следующей игре. Сложно работать, когда играешь каждые три дня. Мы корректируем его расположение на поле, открывания. Возможно, спешка подводит или техника, а может, где-то успешно играет вратарь.

В первом тайме мы были ближе к штрафной соперника, острее играли в атаке. Во втором тайме пропало движение, которое было в предыдущих матчах. Наши атакующие игроки открывались, но Гайчу, Ахметову и Сигурдссону не хватало, чтобы открыться для мяча за спиной, а не вглубь.

Мне сложно предъявлять претензии по тому, как мы атакуем. По прошлым матчам мы знаем, что забивали и три, и пять, а эта игра по качеству не уступала предыдущим. Если бы мы забили, могли бы раскрыться, но этого не произошло», – сказал Гончаренко.