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  • Гончаренко – о ничьей с загребским «Динамо»: «ЦСКА был лучше и ближе к победе»

Гончаренко – о ничьей с загребским «Динамо»: «ЦСКА был лучше и ближе к победе»

29 октября 2020, 23:55
22

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Москвичи нанесли по воротам соперника 25 ударов (семь – в створ).
  • У ЦСКА два очка в двух турах ЛЕ.

«Нам сложно говорить какие-то слова в упрек команде. Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке. Сложно говорить, почему не смогли ничего сделать из тех моментов, что были. Где-то торопились с ударом, где-то не хватало последнего паса. Но мы были лучше и ближе к победе.

С Эджуке всe нормально. Будет готов к следующей игре. Сложно работать, когда играешь каждые три дня. Мы корректируем его расположение на поле, открывания. Возможно, спешка подводит или техника, а может, где-то успешно играет вратарь.

В первом тайме мы были ближе к штрафной соперника, острее играли в атаке. Во втором тайме пропало движение, которое было в предыдущих матчах. Наши атакующие игроки открывались, но Гайчу, Ахметову и Сигурдссону не хватало, чтобы открыться для мяча за спиной, а не вглубь.

Мне сложно предъявлять претензии по тому, как мы атакуем. По прошлым матчам мы знаем, что забивали и три, и пять, а эта игра по качеству не уступала предыдущим. Если бы мы забили, могли бы раскрыться, но этого не произошло», – сказал Гончаренко.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы ЦСКА Динамо Загреб Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Красногорск_Фан
1604005257
Эм. Ну это я какой то девушке хотел засадить но не засадил. И хожу говорю - ничего не было, зато я был близок. Все бы меня засмеяли как балабола
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paracetamol
1604005851
Если это - качественно, то как куево?
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bomilazdeshnii
1604006367
Не шмогла я... Не шмогла...
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Томик
1604013111
Это был матч, который можно было смотреть. Ничего, у Феенорда пусть выигрывают. Тем более, что тот самый "слабый" "Вольсберг" размотал "Феенорд" в гостях.
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Niko
1604031284
Если играть так дальше будут то и в рпл и в ле все будет нормально.
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sobaka120982
1604032997
Игра, мысль, атака, движение мне лично очень даже понравилось , а голы будут!!! Самое главное есть рисунок.
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ААМ
1604037607
Бред. На своём поле с таким соперником надо быть "Но мы были лучше и ближе к победе", а просто побеждать!.
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Pangolin
1604041369
Такое чувство что нет сыгранности в передней линии - защита и в середине более менее, а вот на острие пустота какая-то.
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серега кашин
1604049675
забивать надо имея такое преимущество, а так ничья есть ничья
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portero
1604594911
Есть ничейка, остальное незачет...
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