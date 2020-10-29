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    Гончаренко – о ничьей с загребским «Динамо»: «ЦСКА был лучше и ближе к победе»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Москвичи нанесли по воротам соперника 25 ударов (семь – в створ).
    • У ЦСКА два очка в двух турах ЛЕ.

    «Нам сложно говорить какие-то слова в упрек команде. Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке. Сложно говорить, почему не смогли ничего сделать из тех моментов, что были. Где-то торопились с ударом, где-то не хватало последнего паса. Но мы были лучше и ближе к победе.

    С Эджуке всe нормально. Будет готов к следующей игре. Сложно работать, когда играешь каждые три дня. Мы корректируем его расположение на поле, открывания. Возможно, спешка подводит или техника, а может, где-то успешно играет вратарь.

    В первом тайме мы были ближе к штрафной соперника, острее играли в атаке. Во втором тайме пропало движение, которое было в предыдущих матчах. Наши атакующие игроки открывались, но Гайчу, Ахметову и Сигурдссону не хватало, чтобы открыться для мяча за спиной, а не вглубь.

    Мне сложно предъявлять претензии по тому, как мы атакуем. По прошлым матчам мы знаем, что забивали и три, и пять, а эта игра по качеству не уступала предыдущим. Если бы мы забили, могли бы раскрыться, но этого не произошло», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    29.10.2020 23:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +58

      bomilazdeshnii 35 минут назад

      Не шмогла я... Не шмогла...

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      Рейтинг: +8872

      paracetamol 44 минуты назад

      Если это - качественно, то как куево?

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      ...
      Рейтинг: +62

      AlexandrCSKA > paracetamol 40 минут назад

      куево это как зенит вышл проигравшим, и сидел в свой штрафной 90 минут

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      Рейтинг: +10033

      DeStar > 34 минуты назад

      Жалко, цска ну просто обязан был тут брать 3 очка. Бесспорно. Может меня щас заклюют. Но эджуке мне понравился. ДА, пас для него дать что-то из другой галактики, но блин. по сравнению с тем же чаловым, эджуке всегда нацелен на атаку. ему даёшь мяч он старается его вести вперед и создавать момент, заканчивать атаку ударом, это тоже хороший "склад". Просто в рпл такое редко кто делает. Тому же чалову нужно 3-4 касания в штрафной соперника чтобы мяч обработать, тормоз еще тот. Эджуке хотя бы выглядит по игре как нападающий.

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      Рейтинг: +470

      Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Эм. Ну это я какой то девушке хотел засадить но не засадил. И хожу говорю - ничего не было, зато я был близок. Все бы меня засмеяли как балабола

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      Рейтинг: +17598

      bset > Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Тебя бы засмеяли как балабола, потому что ты трепишься про тех, кому засадить хочешь

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