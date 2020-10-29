Лига Европы. ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле не сумел победить загребское «Динамо».

Несмотря на заметное преимущество по ударам, москвичи так и не открыли счет в игре – в итоге нулевая ничья.

По итогам двух туров в активе обеих команд по два очка.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) – Динамо (Загреб, Хорватия) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Бистрович, 84), Магнуссон, Дивеев, Марадишвили, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 80), Обляков (Дзагоев, 80), Влашич, Чалов (Гайч, 74), Эджуке (Сигурдссон, 75).

«Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Перич (Кастрати, 81), Стоянович, Иванушец (Якич, 66), Франич, Адеми, Майер, Петкович (Гавранович, 66), Оршич (Мохаррами, 90+3).

Предупреждения: нет – Петкович, 61; Якич, 90+1.

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