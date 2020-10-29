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    Лига Европы. ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо»

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле не сумел победить загребское «Динамо».

    Несмотря на заметное преимущество по ударам, москвичи так и не открыли счет в игре – в итоге нулевая ничья.

    По итогам двух туров в активе обеих команд по два очка.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    ЦСКА (Москва, Россия) – Динамо (Загреб, Хорватия) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Бистрович, 84), Магнуссон, Дивеев, Марадишвили, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 80), Обляков (Дзагоев, 80), Влашич, Чалов (Гайч, 74), Эджуке (Сигурдссон, 75).

    «Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Перич (Кастрати, 81), Стоянович, Иванушец (Якич, 66), Франич, Адеми, Майер, Петкович (Гавранович, 66), Оршич (Мохаррами, 90+3).

    Предупреждения: нет – Петкович, 61; Якич, 90+1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    29.10.2020 22:46
    Комментарии95
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      Рейтинг: +788

      dimag 52 минуты назад

      В ЛЕ играют за копейки , по сравнению с ЛЧ, но команда перестраевается, не хочет отдавать никому пальму первенства лучшей команды России 21 века. Стараемся, не все конечно получается из-за смены поколений, бизнес тоже подвел из-за украины. Но идем вперед потехонечку.

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      Рейтинг: +4863

      GoldPlayFIFARus9 53 минуты назад

      Всё ясно с этими еврокубками. Футбол у нас мёртв. Лучше просто смотреть ЛЧ, ЧМ и т.п. других команд. Это не футбол. Российский футбол, как бразильский хоккей - его нет.

      1
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      Рейтинг: +788

      dimag > GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

      Тогда смотрите фигурное катание или танцы на льду с пошлыми чемпионами Сочи и прочих Олимпийских игр.

      1
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      Рейтинг: +433

      Вальдемар IV > GoldPlayFIFARus9 19 минут назад

      жить по принципу спартака, онли "элитный раунд"

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      Рейтинг: +2526

      general.lizyukov 56 минут назад

      Безволие и неумение - вот девиз этого матча. Заперли хорватов на их половине, а ничего не извлекли.

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      Рейтинг: +433

      Вальдемар IV 1 час назад

      ладно в лч сосут все, ну лудогорцы это и в ле умудуряются делать, ах да они же реал так обыграли немотивированный стопицот лет назад

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      Рейтинг: +97

      ola1a 1 час назад

      Это очко лишь подтвердило в очередной раз, что наш чемпионат в полном очке!

      1
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      Рейтинг: +2370

      zritelx 1 час назад

      Динамо чемпион Хорватии, практически постоянный, а футбольная Хорватия в рейтинге на 7 месте , а мы на 37. Это так, для оценки хорватских футболистов. A в игре, не залетал мяч в ворота, нет конечно нападающих умеющих единственный момент использовать, но самое главное- есть игра, игра вперед, есть хорошая физическая форма, а удача придет, в спорте как и в природе все должно быть в равновесии , если конечно есть предпосылки .

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      Рейтинг: +679

      Mr Green > zritelx 18 минут назад

      хоть кто то здесь понимает в футболе.

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      Рейтинг: +14888

      vka1970 1 час назад

      игра хорошая а реализация хреновая.

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      Рейтинг: +2538

      aaaaahhhh 1 час назад

      сборная тоже начнет сыпаться...

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      Рейтинг: +2131

      Из Твери Леха 1 час назад

      Поздравляю с очком!

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      Рейтинг: +18831

      Боцман59rus 1 час назад

      Страшно себе представить армию без Николы,не дай бог что, тогда полный абзац ...сегодня и он не помог, видимо все Арсеналу залетело у ЦСКА

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      Рейтинг: +8612

      JTherry > Боцман59rus 1 час назад

      перестарался...

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