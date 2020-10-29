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Лига Европы. ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо»

29 октября 2020, 22:46
99

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле не сумел победить загребское «Динамо».

Несмотря на заметное преимущество по ударам, москвичи так и не открыли счет в игре – в итоге нулевая ничья.

По итогам двух туров в активе обеих команд по два очка.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) – Динамо (Загреб, Хорватия) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Бистрович, 84), Магнуссон, Дивеев, Марадишвили, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 80), Обляков (Дзагоев, 80), Влашич, Чалов (Гайч, 74), Эджуке (Сигурдссон, 75).

«Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Перич (Кастрати, 81), Стоянович, Иванушец (Якич, 66), Франич, Адеми, Майер, Петкович (Гавранович, 66), Оршич (Мохаррами, 90+3).

Предупреждения: нет – Петкович, 61; Якич, 90+1.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Динамо Загреб
Комментарии (99)
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slavа0508
1604000813
Ну не плохо играли Армейцы ну как не забить за столько моментов???Эджуке мастер по запариванию моментов,,,выигрывать должны были по такой игре,,,,а в ит итоге 8 игр в еврокубках и ноль побед у нас,,,это уже просто пипец,,,,
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yarik1_78
1604000868
Нормальных слов нет,один мат.
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111ax
1604000877
моментов создали больше чем краснодар, зенит и локо вместе взятые, но реализация такая же нулевая, да что ж такое
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GM
1604001256
Столько моментов угробить - это просто верх расточительности.
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Вомбат
1604001792
Ничем ЦСКА не лучше Краснодара, Локо и Зенита. На международном уровне такая же импотенция. Соперники правда у ЦСКА слабые, так что в евровесну может быть и просочатся, но далеко не пройдут. Тем, кто восхищается поражением Локо, советую подождать игру в Мюнхене. Все наши клубы неконкурентоспособны из-за катастрофического падения уровня футбола в РПЛ за последние 3-4 года. Уровень двух низших лиг начал падать давно, а сейчас РПЛ в своем падении догоняет ФНЛ. Через 5-6 лет, если власти ничего не будут делать с росфутболом, клубы из России в ЛЧ представлены не будут. Даже чемпионам низкорейтинговых лиг, чтобы попасть на групповой этап, надо проходить отбор. Через несколько лет это будет нереально для всех наших команд.
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derrik2000
1604001795
Ловил себя на мысли, что матч с этим Динамо напомнил матча ЦСКА дома против середнячков РПЛ: моментов масса, но в завершающей стадии сказывался невысокий класс практически всех игроков атаки ЦСКА. И Влашич не выручил. Неужели нужно рассчитывать каждый матч на то, что вот Влашич забьёт или, там, ВЫДАСТ ГЕНИАЛЬНЫЙ пас кому-то из игроков ЦСКА, когда просто можно подставить ногу и мяч влетит в ворота? Смешно. И ВЕЛИКОЛЕПНО играл вратарь гостей Лисакович. В том, что сегодня была ничья немалая доля и его заслуги.
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житель СПб
1604002104
Тут по комментам многие ругают ЦСКА. Думаю, это не совсем справедливо. Команда играла, хотела победить, много старалась. Чего-то не хватило. Немного профессионализма, немного - удачи. А это тоже важно! И надо все-таки российским командам отрабатывать завершение атак и умение бить по воротам - делать это по-прежнему не умеют.
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житель СПб
1604002267
Согласен с Бомбатом: назрела ситуация радикального решения вопроса с российским футболом. В советское время уже провели бы широкое совещание в Министерстве спорта с приглашением всех причастных и заинтересованных, определили бы больные места, сделали выводы. Надо так делать и сегодня!
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GoLenaStop
1604002681
Вот и закончился очередной этап эйфории и ожидания... Примите результаты наших команд, как неизбежность, как приход зимы. Прогресса и просветления в игре наших "элитных" команд в евротурнирах не случилось. Увы. Причин много - недостакок опыта игроков, финансы, ковид, развращённое отечественное судейство, самонадеянность, зажратость.. Как бы там не было - болею за наших. Удачи!
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general.lizyukov
1604005046
Безволие и неумение - вот девиз этого матча. Заперли хорватов на их половине, а ничего не извлекли.
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