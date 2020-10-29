Месси вышел на четвертое место в истории по числу голов за карьеру

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

Этот гол стал 721-м в карьере аргентинца. По этому показателю он обогнал немца Герда Мюллера (720) и вышел на чистое четвертое место в истории.

Больше Месси забили только Ромарио (734), Криштиану Роналду (742) и Пеле (767).

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