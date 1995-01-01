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    Месси вышел на четвертое место в истории по числу голов за карьеру

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

    Этот гол стал 721-м в карьере аргентинца. По этому показателю он обогнал немца Герда Мюллера (720) и вышел на чистое четвертое место в истории.

    Больше Месси забили только Ромарио (734), Криштиану Роналду (742) и Пеле (767).

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +522

      Хейтер Аларм 30 минут назад

      Погодите, Пеле же больше 1000 голов за карьеру забил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1273

      x-x-x-x-x 57 минут назад

      как всегда в тени CR7

      0
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