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    Месси забил 70-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом с пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).

    Этот мяч стал для Месси 70-м на групповом этапе Лиги чемпионов. До Лионеля эта отметка не покорялась никому.

    • Месси – первый футболист, забивавший в 16 розыгрышах Лиги чемпионов подряд.
    • «Барселона» вышла на первое место в группе G.

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    Источник: твиттер Лиги чемпионов

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