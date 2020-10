Месси забил 70-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом с пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).

Этот мяч стал для Месси 70-м на групповом этапе Лиги чемпионов. До Лионеля эта отметка не покорялась никому.

group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz