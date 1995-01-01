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    Месси в этом сезоне забил четыре гола за «Барселону» и сборную. Все – с пенальти

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

    Для него это четвертый забитый мяч с начала текущего сезона в составе клуба и сборной.

    Ранее 33-летний нападающий записал в свой актив по голу в играх с «Вильярреалом», «Ференцварошем» и национальной командой Эквадора.

    Во всех четырех случаях Месси забивал с пенальти.

    Месси забил 70-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5255

      САДЫЧОК 1 час назад

      Конечно же Месси на данный момент , не нужен Барсе ! Так же , как и Барса не нужна Месси ! Было бы интересно , увидеть Лео в другом клубе !

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