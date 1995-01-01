Месси в этом сезоне забил четыре гола за «Барселону» и сборную. Все – с пенальти

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

Для него это четвертый забитый мяч с начала текущего сезона в составе клуба и сборной.

Ранее 33-летний нападающий записал в свой актив по голу в играх с «Вильярреалом», «Ференцварошем» и национальной командой Эквадора.

Во всех четырех случаях Месси забивал с пенальти.

Месси забил 70-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира