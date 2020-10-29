Месси отдал 35 ассистов в Лиге чемпионов. Больше только у Роналду

Капитан «Барселоны» Лионель Месси сделал 35-й голевой пас в Лиге чемпионов, отдав ассист Усману Дембеле во вчерашнем матче с «Ювентусом» (2:0).

Как сообщает Opta, по этому показателю аргентинец уступает только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого 38 результативных передач в главном еврокубке.

В списке лучших бомбардиров ЛЧ Месси также занимает второе место после португальца – 116 голов против 130.

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