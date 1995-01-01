Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Месси отдал 35 ассистов в Лиге чемпионов. Больше только у Роналду

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси сделал 35-й голевой пас в Лиге чемпионов, отдав ассист Усману Дембеле во вчерашнем матче с «Ювентусом» (2:0).

    Как сообщает Opta, по этому показателю аргентинец уступает только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого 38 результативных передач в главном еврокубке.

    В списке лучших бомбардиров ЛЧ Месси также занимает второе место после португальца – 116 голов против 130.

    Месси забил 70-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира

    Месси в этом сезоне забил четыре гола за «Барселону» и сборную. Все – с пенальти

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1272

      x-x-x-x-x 1 час назад

      как всегда тенью был и останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4057

      dinar7777dinar 1 час назад

      роналду отдавал пасы?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80194
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru