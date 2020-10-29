Семак: «Не могу сказать, когда Азмун будет готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о сроках восстановления травмированных Малкома и Сердара Азмуна.

«Вчера была официальная информация по поводу Малкома и Азмуна. Ждeм. Что касается Азмуна, как будет готов, так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Как начнeт тренироваться, так и подготовится. Если говорить о Малкоме, через две-три недели будет тренироваться в общей группе. Мы его с нетерпением ждeм», – сказал Семак.

У Азмуна диагностирована ангина. Он не играет с 20 октября.

Малком восстанавливается после травмы боковой связки колена, из-за которой он не появляется на поле с 3 октября.

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