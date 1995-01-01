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    Семак: «Не могу сказать, когда Азмун будет готов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о сроках восстановления травмированных Малкома и Сердара Азмуна.

    «Вчера была официальная информация по поводу Малкома и Азмуна. Ждeм. Что касается Азмуна, как будет готов, так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Как начнeт тренироваться, так и подготовится. Если говорить о Малкоме, через две-три недели будет тренироваться в общей группе. Мы его с нетерпением ждeм», – сказал Семак.

    • У Азмуна диагностирована ангина. Он не играет с 20 октября.
    • Малком восстанавливается после травмы боковой связки колена, из-за которой он не появляется на поле с 3 октября.

    Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6204

      Hektor 84 3 минуты назад

      Походу Сережа поплыл! Пиндец синиту. Миллер если не глупец уже подыскивает тренера к зимней паузе. Чтоб хоть на весну команду подготовить. В его ответах нервоз присутствует. Ты тренер или хрен собачий? А кто должен знать?

      0
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      Рейтинг: +11755

      Garrincha58 6 минут назад

      когда уйду в отставку? не знаю когда уволят тоже не знаю я тренер "незнайка", что вы пристали ко мне с такими вопросами на которые не знаю ответы

      0
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      Рейтинг: +11323

      KLIM777 11 минут назад

      Как будет готов, так и будет играть.
      Как начнет тренироваться, так и подготовиться.
      Как начнем забивать, так и будет выигрывать.
      Как уйду в отставку, так и начнем забивать.

      0
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      Рейтинг: +1284

      Валерий2705 58 минут назад

      А когда игра будет, можешь подсказать? Незнайка.

      0
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      Рейтинг: +6650

      FanatSerj 1 час назад

      А хрена толку Азмун в Зените в бесполезное дерево превратился, это раньше он европейским клубам мог забивать, а сейчас максимум Уфе, да простит его "отец" Бердыев.

      1
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      Рейтинг: +42758

      portero 1 час назад

      Скорее бы ты Сережа был готов оставить свой пост...

      1
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      Рейтинг: +3553

      Cleaner 2 часа назад

      Похоже, Азмун будет здоров уже после отставки Семака...

      2
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      Рейтинг: +25

      KPCC-SPB 2 часа назад

      Семак, ты вообще тренер или кто, ты хоть что-то знаешь? если у тебя есть яйца то подавай в отставку после вчерашнего позора!

      1
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      Рейтинг: +4521

      KPCCSPB > KPCC-SPB 32 минуты назад

      ***** ты позорный

      0
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      Рейтинг: +683

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 часа назад

      Сергей Богданович вечно них не знает
      Как будто он вообще не тренер Зенита

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