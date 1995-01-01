Семак: «Не могу сказать, когда Азмун будет готов»

Походу Сережа поплыл! Пиндец синиту. Миллер если не глупец уже подыскивает тренера к зимней паузе. Чтоб хоть на весну команду подготовить. В его ответах нервоз присутствует. Ты тренер или хрен собачий? А кто должен знать?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о сроках восстановления травмированных Малкома и Сердара Азмуна.
«Вчера была официальная информация по поводу Малкома и Азмуна. Ждeм. Что касается Азмуна, как будет готов, так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Как начнeт тренироваться, так и подготовится. Если говорить о Малкоме, через две-три недели будет тренироваться в общей группе. Мы его с нетерпением ждeм», – сказал Семак.
- У Азмуна диагностирована ангина. Он не играет с 20 октября.
- Малком восстанавливается после травмы боковой связки колена, из-за которой он не появляется на поле с 3 октября.
Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»