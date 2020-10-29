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Семак: «Не могу сказать, когда Азмун будет готов»

29 октября 2020, 11:37
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о сроках восстановления травмированных Малкома и Сердара Азмуна.

«Вчера была официальная информация по поводу Малкома и Азмуна. Ждeм. Что касается Азмуна, как будет готов, так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Как начнeт тренироваться, так и подготовится. Если говорить о Малкоме, через две-три недели будет тренироваться в общей группе. Мы его с нетерпением ждeм», – сказал Семак.

  • У Азмуна диагностирована ангина. Он не играет с 20 октября.
  • Малком восстанавливается после травмы боковой связки колена, из-за которой он не появляется на поле с 3 октября.

Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар Малком Семак Сергей
Комментарии (11)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603961459
Сергей Богданович вечно них не знает Как будто он вообще не тренер Зенита
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KPCC-SPB
1603962504
Семак, ты вообще тренер или кто, ты хоть что-то знаешь? если у тебя есть яйца то подавай в отставку после вчерашнего позора!
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portero
1603967814
Скорее бы ты Сережа был готов оставить свой пост...
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FanatSerj
1603968207
А хрена толку Азмун в Зените в бесполезное дерево превратился, это раньше он европейским клубам мог забивать, а сейчас максимум Уфе, да простит его "отец" Бердыев.
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Валерий2705
1603968674
А когда игра будет, можешь подсказать? Незнайка.
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Garrincha58
1603971787
когда уйду в отставку? не знаю когда уволят тоже не знаю я тренер "незнайка", что вы пристали ко мне с такими вопросами на которые не знаю ответы
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Hektor 84
1603971966
Походу Сережа поплыл! Пиндец синиту. Миллер если не глупец уже подыскивает тренера к зимней паузе. Чтоб хоть на весну команду подготовить. В его ответах нервоз присутствует. Ты тренер или хрен собачий? А кто должен знать?
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gosset
1603979554
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paracetamol
1603987446
Иди, Серега, гуляй куда подальше. Нет тебе больше в Зените места, прохвосту!
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zigbert
1604045297
С Малкомом то все понятно а вот болезнь Азмуна вызывает вопросы.
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