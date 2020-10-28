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  • Жена Евсеева Татьяна: «По окончании игровой карьеры Вадима рухнул банк с нашими деньгами и мы остались без всего»

Жена Евсеева Татьяна: «По окончании игровой карьеры Вадима рухнул банк с нашими деньгами и мы остались без всего»

28 октября 2020, 18:25
3

Татьяна Евсеева, супруга тренера и бывшего игрока сборной России Вадима Евсеева, рассказала о трудностях по окончании карьеры футболиста. Прежде чем стать тренером, Евсеев работал агентом.

«После футбола была сумма, которая приносила дивиденды и позволяла жить, пока Вадим не работал. Потом рухнул банк вместе с нашими деньгами, и мы остались без всего. Было не очень хорошо, но у нашей семьи всегда были другие ценности. Да, дочка училась в частной школе — важно получить хорошее образование. При этом я не стремилась ходить в «Гуччи» и «Шанель», мне было важнее обеспечить качественную жизнь нашей семье и родителям — моим и Вадима.

Самый тяжeлый момент был, когда Вадим закончил играть. Мы жили 15 лет в определeнном режиме, и в один момент это закончилось. Расстраивалась, когда была помоложе: как так, муж постоянно на сборах, а я всегда одна. Потом не могла привыкнуть к другому: Вадим закончил карьеру как игрок и всегда был дома. Утром уезжаешь — он дома, вечером приезжаешь — дома. И это продолжалось около года. Он пробовал себя в агентской деятельности, потом решил, что это не его, и пошeл учиться. А там уже Дмитрий Парфeнов позвал в «Текстильщик», и закрутилось», – цитирует Евсееву Sport24.

  • В октябре Евсеев покинул «Уфу».
  • Сейчас он появляется в эфире «Матч ТВ» в качестве эксперта.
  • Евсеев в качестве игрока выигрывал РПЛ со «Спартаком» и «Локомотивом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1603905781
Карма за "Уй вам" ))) и тебе тоже от банка ))) Но сейчас Вадик показал себя как хороший тренер. Очень за него рад. Не пропадет!!
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Серёга-Динамовец
1603910618
Чушь,но что вы все плачитесь,Вадику не стыдно,что жена такое пишет...
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Garrincha58
1603911360
понятно вкладывают в непонятные банки за большие проценты и поручают в итоги шиш сами виноваты таких в России миллионы желавшие быстро наживиться, а в итоге МММ
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