Жена Евсеева Татьяна: «По окончании игровой карьеры Вадима рухнул банк с нашими деньгами и мы остались без всего»

Татьяна Евсеева, супруга тренера и бывшего игрока сборной России Вадима Евсеева, рассказала о трудностях по окончании карьеры футболиста. Прежде чем стать тренером, Евсеев работал агентом.

«После футбола была сумма, которая приносила дивиденды и позволяла жить, пока Вадим не работал. Потом рухнул банк вместе с нашими деньгами, и мы остались без всего. Было не очень хорошо, но у нашей семьи всегда были другие ценности. Да, дочка училась в частной школе — важно получить хорошее образование. При этом я не стремилась ходить в «Гуччи» и «Шанель», мне было важнее обеспечить качественную жизнь нашей семье и родителям — моим и Вадима.

Самый тяжeлый момент был, когда Вадим закончил играть. Мы жили 15 лет в определeнном режиме, и в один момент это закончилось. Расстраивалась, когда была помоложе: как так, муж постоянно на сборах, а я всегда одна. Потом не могла привыкнуть к другому: Вадим закончил карьеру как игрок и всегда был дома. Утром уезжаешь — он дома, вечером приезжаешь — дома. И это продолжалось около года. Он пробовал себя в агентской деятельности, потом решил, что это не его, и пошeл учиться. А там уже Дмитрий Парфeнов позвал в «Текстильщик», и закрутилось», – цитирует Евсееву Sport24.