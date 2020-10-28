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    Жена Евсеева Татьяна: «По окончании игровой карьеры Вадима рухнул банк с нашими деньгами и мы остались без всего»

    Татьяна Евсеева, супруга тренера и бывшего игрока сборной России Вадима Евсеева, рассказала о трудностях по окончании карьеры футболиста. Прежде чем стать тренером, Евсеев работал агентом.

    «После футбола была сумма, которая приносила дивиденды и позволяла жить, пока Вадим не работал. Потом рухнул банк вместе с нашими деньгами, и мы остались без всего. Было не очень хорошо, но у нашей семьи всегда были другие ценности. Да, дочка училась в частной школе — важно получить хорошее образование. При этом я не стремилась ходить в «Гуччи» и «Шанель», мне было важнее обеспечить качественную жизнь нашей семье и родителям — моим и Вадима.

    Самый тяжeлый момент был, когда Вадим закончил играть. Мы жили 15 лет в определeнном режиме, и в один момент это закончилось. Расстраивалась, когда была помоложе: как так, муж постоянно на сборах, а я всегда одна. Потом не могла привыкнуть к другому: Вадим закончил карьеру как игрок и всегда был дома. Утром уезжаешь — он дома, вечером приезжаешь — дома. И это продолжалось около года. Он пробовал себя в агентской деятельности, потом решил, что это не его, и пошeл учиться. А там уже Дмитрий Парфeнов позвал в «Текстильщик», и закрутилось», – цитирует Евсееву Sport24.

    • В октябре Евсеев покинул «Уфу».
    • Сейчас он появляется в эфире «Матч ТВ» в качестве эксперта.
    • Евсеев в качестве игрока выигрывал РПЛ со «Спартаком» и «Локомотивом».

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    Источник: Sport24

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