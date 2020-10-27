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  • Живоглядов – о Лиге чемпионов: «В РПЛ «Локомотив» тоже все списали, а сейчас мы недалеко от первого места»

Живоглядов – о Лиге чемпионов: «В РПЛ «Локомотив» тоже все списали, а сейчас мы недалеко от первого места»

27 октября 2020, 13:31
2

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о предстоящем матче с «Баварией» и перспективах в Лиге чемпионов.

– Абсолютно все специалисты и болельщики считают, что у «Локомотива» нет шансов на выход из группы. Эти разговоры мешают или мотивируют?

– Да, таких разговоров сейчас немало! Что ж, это только подстегивает. Я бы даже сказал, что это лучше, чем все бы говорили: «Ах, такая слабая группа – «Локо» точно должен выйти». Вот в таком случае давила бы дополнительная ответственность и невозможность подвести болельщиков. А сейчас… Нельзя сомневаться в команде до начала турнира. Все покажет игра. В чемпионате России нас тоже все списали, а сейчас мы недалеко от первого места.

– Ты еще в прошлом сезоне говорил, что хотел бы сыграть с кем-то из суперклубов. Например, с «Баварией». Вот она выпала. Ты рад?

– «Бавария» за последние годы выиграла вообще все турниры. В команде собраны сильнейшие футболисты. Хочется проверить себя в матчах с ними.

– Во время жеребьевки был момент, когда «Локомотив» мог попасть в группу к «Аяксу», «Аталанте» и «Ливерпулю». Этот жребий можно было бы назвать более благоприятным?

– Я бы не сказал. «Аталанта» – полуфиналист Лиги чемпионов, «Ливерпуль» – чемпион Англии и победитель позапрошлой Лиги чемпионов, «Аякс» – тоже сильная команда.

– Как «Локомотив» может противостоять таким командам?

– За счет единства, самоотдачи и тактики на конкретную игру. Нам нечего терять, мы должны играть в свое удовольствие и биться друг за друга, как единое целое. В футболе возможно все.

– «Бавария» в первом туре вынесла «Атлетико» – 4:0. Обсуждали в команде?

– Мы как раз ехали со стадиона после матча с «Зальцбургом», видели фрагменты игры и счет. Обсудили, конечно – но что нам остается, кроме как выходить и биться. Ни один матч нельзя проигрывать заранее у себя в голове. Будем тщательно готовиться и концентрироваться, – сказал Живоглядов.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Бавария Живоглядов Дмитрий
Комментарии (2)
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ilichkadr
1603802455
Дима, если в РПЛ «Локомотив» недалеко от первого места, то в группе ЛЧ первое место просто недосягаемо.
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Сильвербой
1603812402
Когда начинают упоминать чемпионат России, хочется плюнуть этим дебилам в рожу!!!
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