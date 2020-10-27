Шунину вручили именную футболку в честь 100 «сухих» матчей за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин получил именную футболку в честь 100-го матча за клуб без пропущенных мячей.

«100 «сухарей» за «Динамо». Спасибо, команда! Как сказали в раздевалке: «Ну, где 100, там и 200». Заходим на второй круг», – написал Шунин в инстаграме.

Шунин играет за «Динамо» с 2004 года.

За это время Антон провел 277 матчей в футболке клуба.

Контракт Шунина с «Динамо» заканчивается летом 2022 года.