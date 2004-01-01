Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Ньюкасл» подписал в молодежку бывшего строителя, не игравшего на профессиональном уровне. Он друг Сен-Максимена

    Контракт с «Ньюкаслом» подписал 23-летний француз Флоран Индалесио. Это его первый профессиональный футбольный контракт в жизни.

    Год назад он работал на стройке в Австралии и играл за любителей. До 15 лет Индалесио был в системе «Сент-Этьена», но был исключен из-за проблем с дисциплиной.

    • Индалесио ранее справился с раком костей.
    • Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс подтвердил, что Индалесио – друг форварда команды Аллена Сен-Максимена.
    • Индалесио уже дебютировал в молодежном турнире АПЛ в матче против «Вест Бромвича».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80094
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru