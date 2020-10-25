«Ньюкасл» подписал в молодежку бывшего строителя, не игравшего на профессиональном уровне. Он друг Сен-Максимена

Контракт с «Ньюкаслом» подписал 23-летний француз Флоран Индалесио. Это его первый профессиональный футбольный контракт в жизни.
Год назад он работал на стройке в Австралии и играл за любителей. До 15 лет Индалесио был в системе «Сент-Этьена», но был исключен из-за проблем с дисциплиной.
- Индалесио ранее справился с раком костей.
- Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс подтвердил, что Индалесио – друг форварда команды Аллена Сен-Максимена.
- Индалесио уже дебютировал в молодежном турнире АПЛ в матче против «Вест Бромвича».
Источник: Sports.ru