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    «Чемпионат»: власти Москвы обсудили полное закрытие трибун на матчах РПЛ

    В мэрии Москвы обсуждают полное закрытие трибун на матчах российской Премьер-лиги, сообщает «Чемпионат».

    Увеличение числа зараженных коронавирусом жителей столицы обеспокоило городские власти. В мэрии хотят свести к минимуму количество мероприятий с массовым скоплением людей.

    «Речь идет в том числе о полном закрытии трибун. Возможно, оставят открытыми только ложи, но их судьба определится позже», — сказал источник.

    • Сейчас на трибуны российских стадионов допускается до 50% зрителей.
    • Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее анонсировал введение ограничений из-за распространения в регионе коронавирусной инфекции. Соответственно, «Химки» будут проводить домашние матчи при пустых трибунах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5851

      GoLenaStop 1 час назад

      Че не понятно ?
      Диван, чекуня, баклажка пива и никаких ментов...
      Всего лишь 299 рублей в месяц, хороший дом, хорошая жена...что ещё нужно, чтобы встретить футбол!...
      Хи..

      0
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      Рейтинг: +84

      Есь Казарский 2 часа назад

      Возможно открытыми оставят только ложи...******

      0
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      Рейтинг: +8021

      JTherry 2 часа назад

      "Сейчас на трибуны российских стадионов допускается до 50% зрителей"
      ...зато про количество зрителей на матче Спартак-зенит спорили до усрачки)

      2
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      Рейтинг: +13594

      vladimir-7 2 часа назад

      Въезд в Россию и в Москву, в частности, всем видам транспорта
      запретить, а метро полностью закрыть. Всем людям сидеть дома.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2184

      Puddle 2 часа назад

      И еще интернет визжащим школьникам отключат! Гы-гы-гы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1946

      FENIX-SL 2 часа назад

      ого
      и как обсуждение?

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