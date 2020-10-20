«Чемпионат»: власти Москвы обсудили полное закрытие трибун на матчах РПЛ

В мэрии Москвы обсуждают полное закрытие трибун на матчах российской Премьер-лиги, сообщает «Чемпионат».
Увеличение числа зараженных коронавирусом жителей столицы обеспокоило городские власти. В мэрии хотят свести к минимуму количество мероприятий с массовым скоплением людей.
«Речь идет в том числе о полном закрытии трибун. Возможно, оставят открытыми только ложи, но их судьба определится позже», — сказал источник.
- Сейчас на трибуны российских стадионов допускается до 50% зрителей.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее анонсировал введение ограничений из-за распространения в регионе коронавирусной инфекции. Соответственно, «Химки» будут проводить домашние матчи при пустых трибунах.
Источник: «Чемпионат»