«Чемпионат»: власти Москвы обсудили полное закрытие трибун на матчах РПЛ

В мэрии Москвы обсуждают полное закрытие трибун на матчах российской Премьер-лиги, сообщает «Чемпионат».

Увеличение числа зараженных коронавирусом жителей столицы обеспокоило городские власти. В мэрии хотят свести к минимуму количество мероприятий с массовым скоплением людей.

«Речь идет в том числе о полном закрытии трибун. Возможно, оставят открытыми только ложи, но их судьба определится позже», — сказал источник.