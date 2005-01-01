Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Брюгге»

    Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Не пропусти наш текстовый лайв! Начинаем в 19:55 по Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1623

      ФК Пупсик 39 минут назад

      Надо постараться выиграть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8744

      paracetamol 48 минут назад

      Потери у Зенита значимые, но надо белгов громить!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1325

      зинет недоклуб > paracetamol 39 минут назад

      саснете знатно сегодня ваш зенет хахахаххаха

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2472

      Питерский князь 1 час назад

      Зениту и Краснодару - победы!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1325

      зинет недоклуб > Питерский князь 40 минут назад

      краснодару да зенету нет этой параше

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1325

      зинет недоклуб 2 часа назад

      удачи брюгге обосать зенет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Январь 59 2 часа назад

      Сегодня Зенит обязан побеждать. Ставлю на победу . Более за Зенит. Более за наши клубы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1325

      зинет недоклуб > Январь 59 38 минут назад

      ставлю на Брюгге пусть они зенет обоссут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14869

      slavutiq70 2 часа назад

      Оставим сегодня междоусобные войны и будем болеть за всех наших!!!Всем Побед!!!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1325

      зинет недоклуб > slavutiq70 2 часа назад

      скажи это клоунам зенетке таким как аларм и прочий шлак как они пишут так пусть в ответ грызут про свой зенет клуб лохов и геев

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14869

      slavutiq70 > зинет недоклуб 1 час назад

      Вражда враждой ,,,но в еврокубках за наших,,,,А разных там alarm я за болел не считаю и ноль внимания на них,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4502

      KPCCSPB > зинет недоклуб 1 час назад

      Так это тебя воспитали лохи и геи, это и объясняет, в кого ты такой ссыкун зассаный, что аж номер зассал дать, петушиный барак - твой дом.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13590

      vladimir-7 3 часа назад

      Ну вот и дождались настоящих игр Зенита, Локомотива, Краснодара и ЦСКА в ЕК.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79931
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru