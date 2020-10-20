Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Брюгге»

Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Игру с «Брюгге» пропустят два футболиста «Зенита» – вингер Малком и левый защитник Дуглас Сантос.
- Бельгийцам не помогут Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михал Крменчик. Они заразились коронавирусом.
- Помимо «Брюгге» в группе с «Зенитом» также выступают «Лацио» и дортмундская «Боруссия».
Не пропусти наш текстовый лайв! Начинаем в 19:55 по Москве
Источник: Бомбардир.ру