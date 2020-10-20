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Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Брюгге»

20 октября 2020, 19:05
25

Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Не пропусти наш текстовый лайв! Начинаем в 19:55 по Москве

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Брюгге
Комментарии (25)
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vladimir-7
1603184464
Ну вот и дождались настоящих игр Зенита, Локомотива, Краснодара и ЦСКА в ЕК.
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slavа0508
1603185600
Оставим сегодня междоусобные войны и будем болеть за всех наших!!!Всем Побед!!!!!
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Январь 59
1603186925
Сегодня Зенит обязан побеждать. Ставлю на победу . Более за Зенит. Более за наши клубы.
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paracetamol
1603193414
Потери у Зенита значимые, но надо белгов громить!
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Krossmen73
1603204584
В чемпионате болею за красно-белых.Но игры в еврокубках совершенно другое дело.Тут все клубы свои.Зениту вполне по силам обыграть бельгийцев.Да и в играх с остальными членами группы очки можно будет набрать .По крайней мере в домашних матчах.Выход из группы был бы для питерцев очень достойным итогом.Ну а там дальше как карта ляжет.Удачи Зенит!!!
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dim29
1603212448
народ,Вам не надоело помои лить друг на друга,т.е. писать,ветка всё-таки о евро-турнирной игре.?!
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portero
1603216139
Пока бледно, что и следовало ожидать, привыкли пешком в РПЛ ходить, а здесь ребята бегают и накрывают, как будто в большинстве...
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Oldtrafford83
1603219109
Даже если вырвут победу,то всё равно оттенок позора останется, такую команду как Брюки нужно обыгрывать, очередной вывод что РПЛ днище!!!
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житель СПб
1603219717
Как там Ломбертс сказал: давай-давай, доминируй и унижай?! Брюгге это и сделал. Привет! (хотел другое слово написать).
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GoLenaStop
1603220160
А что, у Брюгге получилась интересная игра, немного сумбурная, но толковая по итогу. Зениту надо бы перестать кидаться шапками в подвалы РПЛ, а заняться техникой удара в створ чужих ворот.Корявые кульбиты Дзюбы ни хера не напугали тех, кто в брюкках... Давайте, Зенит, вспоминайте за какую страну и какой город играете! Удачи!
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