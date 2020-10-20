Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Брюгге»

Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Не пропусти наш текстовый лайв! Начинаем в 19:55 по Москве