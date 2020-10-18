Ибрагимович – после матча с «Интером»: «У «Милана» никогда не было короля, у них есть бог»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с богом после того, как оформил дубль в ворота «Интера» в игре четвертого тура Серии А.
«У миланцев никогда не было короля – у них есть бог», – написал швед в инстаграме.
- Ибрагимович сделал дубль в дерби в течение трех минут.
- «Милан» не побеждал «Интер» на выезде в Серии А с 2010 года.
- Команда Стефано Пиоли идет в чемпионате на первом месте.
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Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича