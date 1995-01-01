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    Серия А. «Наполи» разгромил «Аталанту», забив четыре гола в первом тайме

    В матче четвертого тура Серии А «Наполи» дома крупно обыграл «Аталанту» со счетом 4:1.

    Еще в первом тайме неаполитанцы забили в ворота соперника четыре гола – дубль на счету Ирвинга Лосано, еще по голу в свой актив записали Маттео Политано и Виктор Осимхен. После перерыва гости отыграли только один мяч – отличился Сэм Ламмерс.

    Дебют россиянина Алексея Миранчука в составе «Аталанты» в этой встрече не состоялся.

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур.

    Наполи – Аталанта – 4:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Лосано, 23; 2:0 – Лосано, 27; 3:0 – Политано, 30; 4:0 – Осимхен, 43; 4:1 – Ламмерс, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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