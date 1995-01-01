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    Гасперини не дал дебютировать Миранчуку в матче «Наполи» – «Аталанта»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в матче четвертого тура Серии А против «Наполи».

    Главный тренер бергамской команды Джан Пьеро Гасперини изначально оставил в запасе россиянина.

    К 81-й минуте «Аталанта» использовала все пять замен, а дебют Миранчука откладывается на более поздний срок.

    • Итальянский клуб купил хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • После перехода Миранчук восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.
    • Сегодня ему исполнилось 25 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18522

      Боцман59rus 30 минут назад

      С Днём Рождения Леха, все ещё впереди))))

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