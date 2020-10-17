Гасперини не дал дебютировать Миранчуку в матче «Наполи» – «Аталанта»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в матче четвертого тура Серии А против «Наполи».
Главный тренер бергамской команды Джан Пьеро Гасперини изначально оставил в запасе россиянина.
К 81-й минуте «Аталанта» использовала все пять замен, а дебют Миранчука откладывается на более поздний срок.
- Итальянский клуб купил хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
- После перехода Миранчук восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.
- Сегодня ему исполнилось 25 лет.
Источник: «Бомбардир»