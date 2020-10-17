Гасперини не дал дебютировать Миранчуку в матче «Наполи» – «Аталанта»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в матче четвертого тура Серии А против «Наполи».

Главный тренер бергамской команды Джан Пьеро Гасперини изначально оставил в запасе россиянина.

К 81-й минуте «Аталанта» использовала все пять замен, а дебют Миранчука откладывается на более поздний срок.