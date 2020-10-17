«Аталанта» поздравила Миранчука с 25-летием

Сегодня, 17 октября, полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку исполнилось 25 лет.

С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба бергамского клуба.

«С днем рождения, Алексей! Всего наилучшего в твой первый день рождения в сине-черных цветах», – говорится в публикации «Аталанты» в твиттере.

Сегодня Миранчук может дебютировать за новую команду.

«Аталанта» купила россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.