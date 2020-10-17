«Аталанта» поздравила Миранчука с 25-летием

Сегодня, 17 октября, полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку исполнилось 25 лет.
С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба бергамского клуба.
«С днем рождения, Алексей! Всего наилучшего в твой первый день рождения в сине-черных цветах», – говорится в публикации «Аталанты» в твиттере.
- Сегодня Миранчук может дебютировать за новую команду.
- «Аталанта» купила россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Аталанты»