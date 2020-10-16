Миранчук попадет в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о полном выздоровлении полузащитника Алексея Миранчука.

Россиянин с августа восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.

«Международный перерыв помог восстановиться некоторым игрокам, среди которых Миранчук. Он будет в заявке на матч», – сказал Гасперини.