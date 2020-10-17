Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

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«Аталанта» назвала стартовый состав на матч четвертого тура Серии А против «Наполи».
Полузащитник Алексей Миранчук впервые попал в заявку команды, но игру начнет в запасе.
- Матч «Наполи» – «Аталанта» начнется в 16:00 по московскому времени.
- Бергамский клуб купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
- После перехода россиянин восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.
#Iličić e #Depaoli dal 1'! I nostri 11!Team news here!#NapoliAtalanta #GoAtalantaGo pic.twitter.com/IoxBYoF3bA— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 17, 2020