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    Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

    «Аталанта» назвала стартовый состав на матч четвертого тура Серии А против «Наполи».

    Полузащитник Алексей Миранчук впервые попал в заявку команды, но игру начнет в запасе.

    • Матч «Наполи» – «Аталанта» начнется в 16:00 по московскому времени.
    • Бергамский клуб купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • После перехода россиянин восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Аталанты»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      alevtinaroslow 50 минут назад

      CEKC партнеров найти проще простого: регистрируйся и ищи по городу или по интересам, все бесплатно и анонимно и все хотят ceкca. вот ---- http://bit.do/xzex

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      Рейтинг: +1543

      Иван Петров 1986 57 минут назад

      Вот так и будет в запасе сидеть.

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      Рейтинг: +79895

      zigbert 1 час назад

      В День его рождения надо дать ему поиграть.

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      Рейтинг: +681

      PassCSKA > zigbert 1 час назад

      Подарочек не очень вышел ему(

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      Рейтинг: +167

      Каменный стояк 2 часа назад

      Для него это теперь будет обычное явление. Карьере игрока - конец.

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