Зиньковский останется в «Крыльях Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что, несмотря на многочисленные слухи, полузащитник Антон Зиньковский не покинет клуб.

«Сегодня точно можно говорить, что Зиньковский остается у нас. Было много предложений – все из РПЛ, однако мы проделали большую работу и смогли убедить Антона продолжить выступления за «Крылья Советов».

Не стану забегать вперед, пока речь о том, что он в нашей команде до зимы. Будь моя воля, я бы его не только до конца сезона оставил, но вообще не хотел бы, чтобы он «Крылья» покидал.

Но тут нужно будет смотреть и на желание и амбиции самого игрока, который хочет поиграть и в Европе, и в сборную попробовать пробиться. А сейчас Антону хочу сказать большое спасибо. Он парень ответственный и захотел помочь команде вернуться в Премьер-лигу.

Называть клубы, которые на него претендовали, не стану. Это было бы некорректно. Были слухи и разговоры и по поводу европейских команд, но до конкретики эти варианты не доходили», – сказал Корниленко.