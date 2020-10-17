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Зиньковский останется в «Крыльях Советов»

17 октября 2020, 09:18
4

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что, несмотря на многочисленные слухи, полузащитник Антон Зиньковский не покинет клуб.

«Сегодня точно можно говорить, что Зиньковский остается у нас. Было много предложений – все из РПЛ, однако мы проделали большую работу и смогли убедить Антона продолжить выступления за «Крылья Советов».

Не стану забегать вперед, пока речь о том, что он в нашей команде до зимы. Будь моя воля, я бы его не только до конца сезона оставил, но вообще не хотел бы, чтобы он «Крылья» покидал.

Но тут нужно будет смотреть и на желание и амбиции самого игрока, который хочет поиграть и в Европе, и в сборную попробовать пробиться. А сейчас Антону хочу сказать большое спасибо. Он парень ответственный и захотел помочь команде вернуться в Премьер-лигу.

Называть клубы, которые на него претендовали, не стану. Это было бы некорректно. Были слухи и разговоры и по поводу европейских команд, но до конкретики эти варианты не доходили», – сказал Корниленко.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с января 2019 года.
  • Хавбек провел 59 матчей, забил девять голов и сделал 14 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
  • Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара», «Химок», «Сочи», «Зенита» и «Арсенала».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (4)
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АКС-74У
1603030612
Это хорошо, но жаль, что только до зимы. Зина нужен команде и весной.
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DOCTOR PENALTY
1603035677
Может это и к лучшему, в Химках хохлов и так перебор.
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