Федун: «Благодаря Тихонову «Спартак» был и остается самым популярным клубом России»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего футболиста красно-белых Андрея Тихонова с 50-летием.

«Андрей Тихонов – один из тех, благодаря кому «Спартак» был и остается самым популярным клубом России.

Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вел за собой партнеров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку.

Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!» – цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».