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    Федун: «Благодаря Тихонову «Спартак» был и остается самым популярным клубом России»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего футболиста красно-белых Андрея Тихонова с 50-летием.

    «Андрей Тихонов – один из тех, благодаря кому «Спартак» был и остается самым популярным клубом России.

    Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вел за собой партнеров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку.

    Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!» – цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14676

      slavutiq70 23 минуты назад

      С Юбилеем Андрей!!!достойный игрок и человек,,,,

      1
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      Рейтинг: +653

      Ужас Бората 44 минуты назад

      С юбилеем! Удачи в Астане!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5044

      maior-60 50 минут назад

      С юбилеем! Продолжай радовать, теперь уже как тренер.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      playsh 1 час назад

      Тиша,с Юбилеем тебя.Живи и радуй нас своими успехами.Удачи.

      4
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      Рейтинг: +5498

      Alekxei Z. 1 час назад

      С Юбилеем !!!

      5
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