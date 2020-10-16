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  • Уткин – о Дзюбе: «Сколько еще телег на нем можно везти? Он умрет в этом сезоне или нет?

Уткин – о Дзюбе: «Сколько еще телег на нем можно везти? Он умрет в этом сезоне или нет?

16 октября 2020, 10:57
32

Журналист Василий Уткин высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

«Как вы думаете, сколько еще телег можно везти на Артеме Дзюбе? Он играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, а на следующей неделе Лига чемпионов. И вообще, как вы думаете, он умрет в конце концов в этом сезоне или нет? Насколько у него хватит сил?

Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (32)
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oyabun
1602836398
Ну Дзюба же не раб. Если ему было б так тяжело, мог бы отказаться от игр в Сборной. Никто не неволит. Но он же любит быть в центре внимания, считает себя абсолютно лучшим на месте форварда, вот пусть тогда и тащит. А уж ставить его на игру или нет - решает тренер.
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Garrincha58
1602838854
а что толку от него он уже подряд пять матчей не забивает потому что пенальти нет
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Plyash
1602840564
Пока статистику Дзю свою не улучшит,не успокоится.Везде хочет стать первым,особенно в сборной.Черчес поможет ему в этом,даже в ущерб игре,что сейчас мы и наблюдаем.
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nabo65
1602840591
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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sochi-2013
1602842787
Да, у Черчесова не оказалась варианта N2. Схема, с быстрыми невысокими нападающими , похоже, не наигрывалась.
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Viper for CSKA
1602845250
Ну, а какие собственно могут быть вопросы? Черчесов, несмотря на хвалебные оды, которые ему начали посвящать, не способен выстроить игру без столба впереди. Тут к Дзюбиньо никаких претензий нет, он выкладывается, когда скажут. Тренер же, в силу крайней узкости кругозора и тактического видения, играет одинаково - через столба. Мне лично ни игра, ни вектор развития сборной совершенно не импонируют, но результаты - удовлетворительные. А это значит, что Черчесов продолжит выдавливать из Дзюбиньо все соки.
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Retiremen_VMF
1602845500
Никогда не был согласен с Васей, но сегодня пожалуй я, с ним полностью соглашусь.
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Mr Green
1602847759
столько негатива к нему, как будто он один должен сборную тащить. не забивает, потому что серединка слаба, пас нормальный отдать не могут, а вот он свою роль столба выполняет качественно. результата нет почему? потом что полузащита просто не может, то ионов в перекладину с 10 метров попадет, то просто махнёт мимо мяча.
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maygli
1602849207
Ну Дзюба может, не может , а выходит. Ведь ему надо по количеству игр кого-то догнать, по голам, тоже, по капитанской повязке в сборной обогнать. Ему важно рекорды в этих дисциплинах побить, а там как получится. Но играет при этом максимально, как может, не филонит откровенно. И если кому-то кажется, что он ленится бегать, играть - это не так, он просто реально не может уже, как не хотел бы. Взаправду устаёт, но не себе, не Черчесову в этом не признаётся. Ну Черчес его и держит до последнего надеясь на чудо. Надо Артёмку во втором тайме выпускать, когда центральные защитники подвыдохнутся.
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paracetamol
1602858204
Это точно! Замордовали парня тренеришки и физруки. Все на нем хотят себе карьеру сделать!
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