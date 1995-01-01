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    Уткин – о Дзюбе: «Сколько еще телег на нем можно везти? Он умрет в этом сезоне или нет?

    Журналист Василий Уткин высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

    «Как вы думаете, сколько еще телег можно везти на Артеме Дзюбе? Он играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, а на следующей неделе Лига чемпионов. И вообще, как вы думаете, он умрет в конце концов в этом сезоне или нет? Насколько у него хватит сил?

    Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: -1206

      зинет недоклуб 2 минуты назад

      собачки зенетки я вернулся терпилы

      0
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      Рейтинг: +11656

      Garrincha58 7 минут назад

      а что толку от него он уже подряд пять матчей не забивает потому что пенальти нет

      0
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      Рейтинг: +101

      Снег 8 минут назад

      Выдохся Артёмко и это наблюдается в каждом матче. ГЛАЗА НЕ ГОРЯТ.

      0
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      Рейтинг: +3383

      Cleaner 13 минут назад

      Вообще то у Дзюбы - РАБОТА такая. Играть в футбол.

      1
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      Рейтинг: -1206

      зинет недоклуб 17 минут назад

      позорище зинета

      -1
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      Рейтинг: -1206

      зинет недоклуб 18 минут назад

      хахахаххах

      0
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      Рейтинг: +25165

      oyabun 48 минут назад

      Ну Дзюба же не раб. Если ему было б так тяжело, мог бы отказаться от игр в Сборной. Никто не неволит. Но он же любит быть в центре внимания, считает себя абсолютно лучшим на месте форварда, вот пусть тогда и тащит. А уж ставить его на игру или нет - решает тренер.

      3
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      Рейтинг: +29

      аларм дубль2 50 минут назад

      не знаю как другим,но по последней игре сборной россии дзюба был без телеги!уже!

      2
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      Рейтинг: +14485

      silver29 > аларм дубль2 41 минуту назад

      Думаю Юру на сотку не хватит, но на 60-ти от шлюбу обойдет )))

      2
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      Рейтинг: +14485

      silver29 51 минуту назад

      А еще он играет в теннис и теребит пенис в раздевалке сенита.

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