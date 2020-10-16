Уткин – о Дзюбе: «Сколько еще телег на нем можно везти? Он умрет в этом сезоне или нет?

Журналист Василий Уткин высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

«Как вы думаете, сколько еще телег можно везти на Артеме Дзюбе? Он играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, а на следующей неделе Лига чемпионов. И вообще, как вы думаете, он умрет в конце концов в этом сезоне или нет? Насколько у него хватит сил?

Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.