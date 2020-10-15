Семенов: «Предъявить сборной нечего. Все старались и бились»

Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций с Венгрией (0:0).

«Изначально венгры были заряжены, очень эмоционально прессинговали. Потом, мне кажется, они немного подсели, так как невозможно играть в таком ритме весь матч. Когда они начали проседать, мы завладели инициативой, и началась более атакующая игра с нашей стороны.

Хотелось, конечно, выиграть, заработать очки, закрепиться на первом месте. К сожалению, не получилось забить, и из-за этого немого смазанное впечатление. А так предъявить претензии сборной не за что. Все старались и бились», – приводит слова Семенова пресс-служба УЕФА.

Сборная России не забила впервые с ноября 2018-го