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    Семенов: «Предъявить сборной нечего. Все старались и бились»

    Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций с Венгрией (0:0).

    «Изначально венгры были заряжены, очень эмоционально прессинговали. Потом, мне кажется, они немного подсели, так как невозможно играть в таком ритме весь матч. Когда они начали проседать, мы завладели инициативой, и началась более атакующая игра с нашей стороны.

    Хотелось, конечно, выиграть, заработать очки, закрепиться на первом месте. К сожалению, не получилось забить, и из-за этого немого смазанное впечатление. А так предъявить претензии сборной не за что. Все старались и бились», – приводит слова Семенова пресс-служба УЕФА.

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    Источник: пресс-служба УЕФА

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