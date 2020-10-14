«При всем уважении к вам, феномен». Неймар – о втором месте в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал выход на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии после хет-трика в ворота Перу (4:2).

На счету Неймара стало 64 мяча – на два больше, чем у Роналдо (62). Футболист «ПСЖ» уступает только Пеле, в активе которого 77 голов.

«При всeм уважении к вам, феномен», – написал Неймар в своем инстаграме под фотографией Роналдо.

Два из трех мячей Неймара в ворота Перу – с пенальти.