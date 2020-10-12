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«Спартак» приостановил деятельность «Открытие Арены»

12 октября 2020, 15:51
17

Глава юридического департамента «Спартака» Владислав Ляликов сообщил, что клуб приостановил деятельность стадиона «Открытие Арена» до вынесения решения суда.

«Мы самостоятельно приостановили деятельность стадиона до вынесения решения суда, приняв социальную значимость происходящего. Соответствующее распоряжение было издано руководителем клуба. В данный период массовые мероприятия не запланированы, они будут существенно позднее, но иногда у нас проводятся не связанные со спортом мероприятия.

Мы проанализировали все случившееся на матче, провели несколько совещаний и работу, направленную на то, чтобы больше таких нарушений не допускать. Мы ответственно относимся к ситуации в Москве и в России в целом. Мы усилим и добавим профилактические меры», — передает слова Ляликова Sport24.

  • Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
  • Сегодня в Тушинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривается заявление Роспотребнадзора.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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ilichkadr
1602508311
"чтобы больше таких нарушений не допускать" Ну, уже теплее. Знает кошка, чье мясо съела.
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Каратель помойников
1602512042
Теперь ни одного помойного быть на стадионе не может быть.нечего немытой швали отираться по стадионам.пусть на баклан арене в помоях сидят
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Hektor 84
1602512431
На многих матчах можно найти массу нарушений сан безопасности. Как в анекдоте свинья везде грязь найдет. Это я О Роспотребнадзоре.
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JTherry
1602512778
сегодня приостановили деятельность Открытия-арены, завтра РПН будут вынуждены приостановить деятельность баклан-арены, втб-арены, вэб-арены и т.д. по списку, везде есть нарушения масочного режима и рассадки зрителей на расстоянии 1,5 метров...
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Фанат Рубина
1602513321
РОСПОТРЕБНАДЗОР ГОВНО
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