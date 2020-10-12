«Спартак» приостановил деятельность «Открытие Арены»

сегодня приостановили деятельность Открытия-арены, завтра РПН будут вынуждены приостановить деятельность баклан-арены, втб-арены, вэб-арены и т.д. по списку, везде есть нарушения масочного режима и рассадки зрителей на расстоянии 1,5 метров...
Глава юридического департамента «Спартака» Владислав Ляликов сообщил, что клуб приостановил деятельность стадиона «Открытие Арена» до вынесения решения суда.
«Мы самостоятельно приостановили деятельность стадиона до вынесения решения суда, приняв социальную значимость происходящего. Соответствующее распоряжение было издано руководителем клуба. В данный период массовые мероприятия не запланированы, они будут существенно позднее, но иногда у нас проводятся не связанные со спортом мероприятия.
Мы проанализировали все случившееся на матче, провели несколько совещаний и работу, направленную на то, чтобы больше таких нарушений не допускать. Мы ответственно относимся к ситуации в Москве и в России в целом. Мы усилим и добавим профилактические меры», — передает слова Ляликова Sport24.
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