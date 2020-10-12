Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Спартак» приостановил деятельность «Открытие Арены»

    Глава юридического департамента «Спартака» Владислав Ляликов сообщил, что клуб приостановил деятельность стадиона «Открытие Арена» до вынесения решения суда.

    «Мы самостоятельно приостановили деятельность стадиона до вынесения решения суда, приняв социальную значимость происходящего. Соответствующее распоряжение было издано руководителем клуба. В данный период массовые мероприятия не запланированы, они будут существенно позднее, но иногда у нас проводятся не связанные со спортом мероприятия.

    Мы проанализировали все случившееся на матче, провели несколько совещаний и работу, направленную на то, чтобы больше таких нарушений не допускать. Мы ответственно относимся к ситуации в Москве и в России в целом. Мы усилим и добавим профилактические меры», — передает слова Ляликова Sport24.

    • Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
    • Сегодня в Тушинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривается заявление Роспотребнадзора.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7698

      JTherry 1 час назад

      сегодня приостановили деятельность Открытия-арены, завтра РПН будут вынуждены приостановить деятельность баклан-арены, втб-арены, вэб-арены и т.д. по списку, везде есть нарушения масочного режима и рассадки зрителей на расстоянии 1,5 метров...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5853

      Hektor 84 1 час назад

      На многих матчах можно найти массу нарушений сан безопасности. Как в анекдоте свинья везде грязь найдет. Это я О Роспотребнадзоре.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3982

      Каратель 2 часа назад

      Теперь ни одного помойного быть на стадионе не может быть.нечего немытой швали отираться по стадионам.пусть на баклан арене в помоях сидят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8983

      ilichkadr 3 часа назад

      "чтобы больше таких нарушений не допускать" Ну, уже теплее. Знает кошка, чье мясо съела.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14215

      silver29 > ilichkadr 3 часа назад

      спроси свою учительницу сколько будет 50% от 45 тысяч.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8983

      ilichkadr > silver29 2 часа назад

      Ты бы лучше спросил у Ляликова, какую цифру озвучивает Роспотребнадзор? Если считаешь, что нарушений нет, то с какого перепугу стадион прикрыли? Лёня обосрался?
      P.S. Юристу больше нечего сказать, вот и лопочет ни о чём.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1740

      СвинкаСправедливости > silver29 2 часа назад

      Забей. Там даже ффп принято считать наобум.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8983

      ilichkadr > СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не мешай silver29 считать сколько будет 50% от 45 тысяч. Он до сих пор не понял, что надо считать не 50% от вместимости стадиона, а 30%. Как это установлено УЕФА.
      P.S. silver29 слушает и подчиняется исключительно Собянину.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7698

      JTherry > ilichkadr 2 часа назад

      РПН озвучил цифру - 20700, это даже меньше 50% вместимости арены (45300)... кстати, мэр Москвы разрешил)

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79763
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru