Евсеев: «Тандем с Семиным в «Локомотиве» себе представляю»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил возможность назначения главным тренером «Локомотива».

— Если Василий Кикнадзе однажды позовет на должность главного тренера «Локомотива» — пойдете?

— Считаю эту тему неактуальной. А то ушел в «Спартак» Газизов — сразу начали спрашивать, пойду ли туда, ушел Семин из «Локомотива» — то же самое...

— Семин даже сказал в нашей беседе, что, если бы пришел Евсеев, то он согласился бы на предложение руководства «Локо» стать почетным главным тренером.

— Красиво сказано! Человек может такое говорить, потому что для него «Локомотив» — огромная часть жизни.

— А сами вы себе представляете такой тандем?

— Представляю.

— Но «Локомотив» и «Спартак», клубы, в которых вы провели лучшие годы игровой карьеры, для вас можно назвать хотя бы долгосрочными целями?

— Повторяю, цель одна — быть востребованным! – сказал Евсеев.