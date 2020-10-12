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    Евсеев: «Тандем с Семиным в «Локомотиве» себе представляю»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил возможность назначения главным тренером «Локомотива».

    — Если Василий Кикнадзе однажды позовет на должность главного тренера «Локомотива» — пойдете?

    — Считаю эту тему неактуальной. А то ушел в «Спартак» Газизов — сразу начали спрашивать, пойду ли туда, ушел Семин из «Локомотива» — то же самое...

    — Семин даже сказал в нашей беседе, что, если бы пришел Евсеев, то он согласился бы на предложение руководства «Локо» стать почетным главным тренером.

    — Красиво сказано! Человек может такое говорить, потому что для него «Локомотив» — огромная часть жизни.

    — А сами вы себе представляете такой тандем?

    — Представляю.

    — Но «Локомотив» и «Спартак», клубы, в которых вы провели лучшие годы игровой карьеры, для вас можно назвать хотя бы долгосрочными целями?

    — Повторяю, цель одна — быть востребованным! – сказал Евсеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2020 15:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9771

      САДЫЧОК 12 октября 2020, 18:29

      Никчемность Евсеев , примазывается к Сёмину !

      2
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      ...
      Рейтинг: +14546

      playsh > САДЫЧОК 13 октября 2020, 00:14

      Евсееву до Сёмина как до Луны,а он всё чушь несёт и остановиться не может.

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