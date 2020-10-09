«Р-Спорт»: «Динамо» не рассматривает Бердыева на пост главного тренера

Бывший тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев не возглавит московское «Динамо», сообщает журналист Илья Казаков.

«Хотя чем дальше, тем сильнее кажется, что слух о приходе Бердыева создан искусственно, выброшен в телеграм-пространство.

Источники в столичном клубе уверяют – Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали», – написал Казаков в материале для «Р-Спорта».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Бердыев – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».

Последним клубом Бердыева был казанский «Рубин», из которого он ушел в 2019-м году.

Бувач: «В ближайшие дни объявим имя нового тренера «Динамо»