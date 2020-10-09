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    «Р-Спорт»: «Динамо» не рассматривает Бердыева на пост главного тренера

    Бывший тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев не возглавит московское «Динамо», сообщает журналист Илья Казаков.

    «Хотя чем дальше, тем сильнее кажется, что слух о приходе Бердыева создан искусственно, выброшен в телеграм-пространство.

    Источники в столичном клубе уверяют – Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали», – написал Казаков в материале для «Р-Спорта».

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что Бердыев – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».
    • Последним клубом Бердыева был казанский «Рубин», из которого он ушел в 2019-м году.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13332

      vladimir-7 52 минуты назад

      Вот и правильно сделали, никому не нужен Бердыев, куда он только
      себя не предлагал, все отказываются.

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      Рейтинг: +6511

      FanatSerj 1 час назад

      Вот это уже похоже на правду, кто ж его пригласит то, тут то деньги есть в отличии от Ростова, а то у него же точно получится, а то потом придется выгонять как Семина из Локо хрен пойми по какому поводу, но лишь бы он не рулил клубом.

      0
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      Рейтинг: +10

      SLADE2020 1 час назад

      Это Бердыев не рассматривает Динамо, как место работы.

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      Рейтинг: +13332

      vladimir-7 > SLADE2020 45 минут назад

      А почему бы Бердыеву не взять, например, Шинник или Томь,
      выиграть ФНЛ, перебраться в РПЛ и там занять местечко в
      тройке призеров и всем показать, кто сейчас настоящий тренер в России?

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      Рейтинг: +2044

      Nerlinger 1 час назад

      Ну и пусть сидят в жопе и деньги на ветер кидают !!!

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      Рейтинг: +18450

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну и зря!

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