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    Николич: «Мне мало быть среди лидеров. Хочу выиграть чемпионат»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о чемпионских амбициях московского клуба на этот сезон РПЛ.

    «Сможет ли «Локомотив» выиграть РПЛ? Будем биться за это. У нас есть хорошая атмосфера, дисциплина, готовы каждый раз биться на поле.

    Где будем в конце, не хочу и не могу сейчас сказать. Но для меня всегда цель – это первое место. Какую задачу ставило руководство, когда подписывали контракт? Быть среди лидеров. Но мне этого мало, я хочу быть первым. Мы попробуем это сделать», – сказал Николич в интервью «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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