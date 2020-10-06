РФС может наказать «Спартак». На матче с «Зенитом» присутствовало больше 50% зрителей от вместимости стадиона

Российский футбольный союз может наказать «Спартак» за несоблюдение санитарных норм и превышение числа болельщиков на трибунах в матче с «Зенитом».

Согласно регламенту РПЛ, на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. По словам источника, знакомого с ситуацией, на «Открытие Арене» болельщиков было больше.

«Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьей дисциплинарного регламента РФС», – передает слова неназванного источника «Чемпионат».