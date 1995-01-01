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    РФС может наказать «Спартак». На матче с «Зенитом» присутствовало больше 50% зрителей от вместимости стадиона

    Российский футбольный союз может наказать «Спартак» за несоблюдение санитарных норм и превышение числа болельщиков на трибунах в матче с «Зенитом».

    Согласно регламенту РПЛ, на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. По словам источника, знакомого с ситуацией, на «Открытие Арене» болельщиков было больше.

    «Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьей дисциплинарного регламента РФС», – передает слова неназванного источника «Чемпионат».

    • «Зенит» и «Спартак» продолжают делить лидерство.
    • РПЛ ушел на двухнедельную паузу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +25

      6pbIH 5 минут назад

      Бомжи по ходу пролезли на стадион)))

      0
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      Рейтинг: +1768

      Бомбардиръ 14 минут назад

      Что за претензии к хрюшкам? У них же природная потребность валяться в грязи.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14559

      slavutiq70 23 минуты назад

      У РФС любимое занятие собирать штрафы после каждого тура,,,а вот как сделать наш футбол лучше и конкурентным в Европе,,это зачем сложно работать надо,,,,

      2
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      Рейтинг: +1730

      СвинкаСправедливости 37 минут назад

      Это потому что разрешили фан.сектор гостей открыть. Идите нахрен.

      1
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      Рейтинг: +1576

      petrucho-spb 41 минуту назад

      Ещё на фанатский сектор цену подняли с 1000 до 1500 спикуляги. Вот это по факту.

      1
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      Рейтинг: +8786

      alarm 48 минут назад

      свинья всюду найдёт лазейку

      0
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      Рейтинг: +3600

      NewLife 49 минут назад

      "По словам источника, знакомого с ситуацией"
      А слабо было назвать источник? Случайно не синитовский медведь ?

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