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  • РФС может наказать «Спартак». На матче с «Зенитом» присутствовало больше 50% зрителей от вместимости стадиона

РФС может наказать «Спартак». На матче с «Зенитом» присутствовало больше 50% зрителей от вместимости стадиона

6 октября 2020, 09:55
17

Российский футбольный союз может наказать «Спартак» за несоблюдение санитарных норм и превышение числа болельщиков на трибунах в матче с «Зенитом».

Согласно регламенту РПЛ, на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. По словам источника, знакомого с ситуацией, на «Открытие Арене» болельщиков было больше.

«Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьей дисциплинарного регламента РФС», – передает слова неназванного источника «Чемпионат».

  • «Зенит» и «Спартак» продолжают делить лидерство.
  • РПЛ ушел на двухнедельную паузу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (17)
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NewLife
1601967892
"По словам источника, знакомого с ситуацией" А слабо было назвать источник? Случайно не синитовский медведь ?
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petrucho-spb
1601968392
Ещё на фанатский сектор цену подняли с 1000 до 1500 спикуляги. Вот это по факту.
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СвинкаСправедливости
1601968647
Это потому что разрешили фан.сектор гостей открыть. Идите нахрен.
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slavа0508
1601969478
У РФС любимое занятие собирать штрафы после каждого тура,,,а вот как сделать наш футбол лучше и конкурентным в Европе,,это зачем сложно работать надо,,,,
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6pbIH
1601970531
Бомжи по ходу пролезли на стадион)))
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Kollljan
1601972373
Это преступление направленное против человечества. Тут штрафом не отделаются.
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Spartak Piter
1601973375
Открыли гостивые, что бы СБГТ были на матче с Великим и Могучим. Сейчас все отменят. К гадалке не ходи в декабре на матче гостевой квоты не будет. зенит действует в угоду только себе, как и их отцы из единой России. Прогнившая система и прогнивший клуб. Я не представляю, как адекватный человек видя все это может болеть за антинародное гумно.
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vka1970
1601977788
Достаточно посмотреть обзор чтобы понять сколько зрителей было на стадике.Как по мне газпром лига не может простить банеры типа: Мимо ридной раздевалки я без шуток не хожу, то Азмунчику присуну, то лопатник заберу.Вот это будет ближе к истине.Хотя чего, чего, а врать наши чиновники наловчИлись боже не горюй как.........
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3a zenit
1601978994
Газпром купил РФС=хрю хрю хрю
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zigbert
1601998618
Без штрафов РФС не сможет жить.
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