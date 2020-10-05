Хачатурянц: «Клубы хотят обновления в судейском корпусе. Пусть новые арбитры ошибаются, но прогрессируют»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе Павла Кукуяна на матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«Это был важнейший матч, и Кукуян проявил себя очень хорошо. Да, безусловно, были какие-то ошибки, но в целом он контролировал игру и справился, наверное, с самым сложным матчем в своей жизни. Я считаю, мы не ошиблись, доверив ему эту встречу, дальше он будет только прогрессировать и получать назначения на другие ответственные матчи.

Кукуян доказал, что у нас могут появляться новые имена в судействе. Нам действительно нужны новые люди, способные обслуживать матчи такого накала. Все хотят новых имен в судейском корпусе, в том числе наши клубы. Они сами нам говорят: пусть приходят новые арбитры, ошибаются, но прогрессируют. Обновление судейского корпуса – одна из главных наших задач, впереди предстоит большая работа», – сказал Хачатурянц в интервью «Р-Спорт».