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    Хачатурянц: «Клубы хотят обновления в судейском корпусе. Пусть новые арбитры ошибаются, но прогрессируют»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе Павла Кукуяна на матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

    «Это был важнейший матч, и Кукуян проявил себя очень хорошо. Да, безусловно, были какие-то ошибки, но в целом он контролировал игру и справился, наверное, с самым сложным матчем в своей жизни. Я считаю, мы не ошиблись, доверив ему эту встречу, дальше он будет только прогрессировать и получать назначения на другие ответственные матчи.

    Кукуян доказал, что у нас могут появляться новые имена в судействе. Нам действительно нужны новые люди, способные обслуживать матчи такого накала. Все хотят новых имен в судейском корпусе, в том числе наши клубы. Они сами нам говорят: пусть приходят новые арбитры, ошибаются, но прогрессируют. Обновление судейского корпуса – одна из главных наших задач, впереди предстоит большая работа», – сказал Хачатурянц в интервью «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +538

      Ужас Бората 1 минуту назад

      Позор п,идору аларму!

      0
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      Рейтинг: +8729

      alarm 13 минут назад

      все помнят, как началась его карьера, кукуяновские свиньи очень довольны!

      -2
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