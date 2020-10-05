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  • Хачатурянц: «Клубы хотят обновления в судейском корпусе. Пусть новые арбитры ошибаются, но прогрессируют»

Хачатурянц: «Клубы хотят обновления в судейском корпусе. Пусть новые арбитры ошибаются, но прогрессируют»

5 октября 2020, 14:49
4

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе Павла Кукуяна на матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«Это был важнейший матч, и Кукуян проявил себя очень хорошо. Да, безусловно, были какие-то ошибки, но в целом он контролировал игру и справился, наверное, с самым сложным матчем в своей жизни. Я считаю, мы не ошиблись, доверив ему эту встречу, дальше он будет только прогрессировать и получать назначения на другие ответственные матчи.

Кукуян доказал, что у нас могут появляться новые имена в судействе. Нам действительно нужны новые люди, способные обслуживать матчи такого накала. Все хотят новых имен в судейском корпусе, в том числе наши клубы. Они сами нам говорят: пусть приходят новые арбитры, ошибаются, но прогрессируют. Обновление судейского корпуса – одна из главных наших задач, впереди предстоит большая работа», – сказал Хачатурянц в интервью «Р-Спорт».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кукуян Павел
Комментарии (4)
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maior-60
1601900835
Должна существовать четко выстроенная система. Ошибки все равно будут, но футболистам, тренерам и зрителям должны быть понятны решения арбитров. Считаю необходимым в обязательном порядке сделать открытыми переговоры главного судьи с ВАРом и ассистентами.
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vladimir-7
1601904928
По этой центральной игре делать выводы о судьях нельзя, несмотря на то, что Кукуян не плохо провел это судейство. А вот выводы можно будет сделать после судейства игр команд, претендующих на призовые места в чемпионате и команд находящихся ниже 10 места турнирной таблицы и игр претендентов между собой и рекомендую Хачатурянцу особо обратить на ЭТО внимание.
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vka1970
1601911708
А вот здесь поддержу Ашота. Нынешний судейский корпус сгнил на корню.Изменения нужны.Даже не обходимы.Чемпионат имени Вилкова и Казарцева должен прекратить своё существование.
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Д Альбертини
1601965335
Так есть вар.. Вар как раз и придумали, чтоб устранять серьёзные ошибки арбитров! Только вот он в России почему то не хочет работать на благо всех клубов...
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