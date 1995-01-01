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    Клопп: «Сегодня мы делали все, что нельзя делать в современном футболе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение команды в матче четвертого тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:7).

    «Астон Вилла» действовала отлично. Они наказывали нас за все ошибки. На игру сильно повлиял первый гол, но этого не должно было произойти. Мы потеряли нити игры, чего раньше себе не позволяли.

    Хорошие моменты были и у нас, и у «Астон Виллы». Вот только наши моменты не приводили ни к чему, а у них получалось. Сегодня мы делали все то, что нельзя делать в современном футболе. Это главная заслуга «Астон Виллы».

    Сегодняшняя ночь была ужасной», – приводят слова Клоппа BBC.

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    Источник: BBC

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