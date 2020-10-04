АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:7. Клуб пропустил семь мячей в чемпионате впервые за 57 лет

«Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» со счетом 2:7 в матче четвертого тура АПЛ.

«Красные» пропустили семь мячей в матче чемпионата Англии впервые с 15 апреля 1963 года – тогда они проиграли «Тоттенхэму» с таким же счетом (2:7).

Хет-трик в составе хозяев оформил Олли Уоткинс. Это его первые голы в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 7:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 4; 2:0 – Уоткинс, 22; 2:1 – Салах, 33; 3:1 – Макгинн, 35; 4:1 – Уоткинс, 39; 5:1 – Баркли, 55; 5:2 – Салах, 60; 6:2 – Грилиш, 66; 7:2 – Грилиш, 75.

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