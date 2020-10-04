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  • АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:7. Клуб пропустил семь мячей в чемпионате впервые за 57 лет

АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:7. Клуб пропустил семь мячей в чемпионате впервые за 57 лет

4 октября 2020, 23:16
18

«Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» со счетом 2:7 в матче четвертого тура АПЛ.

«Красные» пропустили семь мячей в матче чемпионата Англии впервые с 15 апреля 1963 года – тогда они проиграли «Тоттенхэму» с таким же счетом (2:7).

Хет-трик в составе хозяев оформил Олли Уоткинс. Это его первые голы в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 7:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 4; 2:0 – Уоткинс, 22; 2:1 – Салах, 33; 3:1 – Макгинн, 35; 4:1 – Уоткинс, 39; 5:1 – Баркли, 55; 5:2 – Салах, 60; 6:2 – Грилиш, 66; 7:2 – Грилиш, 75.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Ливерпуль
Комментарии (18)
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maior-60
1601842944
Очень неожиданно.
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JTherry
1601843089
вот это влетел чемпион)) и Салах не спас... это плата за излишнюю самоуверенность, в АПЛ любой клуб может преподнести "сюрпрайз")
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Vladarg
1601843428
Семь..и от кого?!от Астон Виллы..конечно,Ливерпуль безобразно играл,но и за хозяев сегодня,однозначно,темные силы сыграли.
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Marley Bob
1601844612
Если бы своими глазами эту игру не видел,ни за что бы не поверил в такой исход.но проблемы с вратарской позицией и игрой в обороне у Юргена возникли далеко не вчера.посмотрим,как команда будет выглядеть после такой оплеухи.
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absent32
1601845689
сумасшествие какое то сегодня в АПЛ)))
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mutabor0992
1601848415
Что ЭТО было???Тину вурдалаки сжечь на костре!!!Она просто ведьма!Отлучила нас от АПЛ.
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Romio-xxx
1601854294
Ливер с похмелья еще не отошел?
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SPACE TRUCKIN
1601861777
ливер на лаврах почивает всё ещё...
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Cules2013
1601868729
Где там подевались все прогнозисты со своими шедеврами вроде "МЮ будет бороться за чемпионство" и "Сити сдулся"??? Если 2-5 Сити в матче с Лестером - это всё, все рофлили = Сити - мешок, а Пеп - шарлатан, то 2-7 Ливера с Астон Виллой - это что? Астон Виллой, Карл!, которая уже который год стоит на вылет в АПЛ и чудом спасается. Во что играет МЮ вообще не понятно. Будто бы удачной концовки прошлого сезона как и не бывало, а это же вот, месяц назад было.
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Muboraksho
1601906595
Черный день богатых команд... Нечто невообразимое вытворялся в этом туре...
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