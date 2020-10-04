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    АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:7. Клуб пропустил семь мячей в чемпионате впервые за 57 лет

    «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» со счетом 2:7 в матче четвертого тура АПЛ.

    «Красные» пропустили семь мячей в матче чемпионата Англии впервые с 15 апреля 1963 года – тогда они проиграли «Тоттенхэму» с таким же счетом (2:7).

    Хет-трик в составе хозяев оформил Олли Уоткинс. Это его первые голы в АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    «Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 7:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Уоткинс, 4; 2:0 – Уоткинс, 22; 2:1 – Салах, 33; 3:1 – Макгинн, 35; 4:1 – Уоткинс, 39; 5:1 – Баркли, 55; 5:2 – Салах, 60; 6:2 – Грилиш, 66; 7:2 – Грилиш, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2020 23:16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1431

      CSKA57 8 минут назад

      Сегодня для Ливерпуля и Манчестера было "черное воскресенье".

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      Рейтинг: +2523

      absent32 32 минуты назад

      сумасшествие какое то сегодня в АПЛ)))

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      Рейтинг: +1255

      Marley Bob 50 минут назад

      Если бы своими глазами эту игру не видел,ни за что бы не поверил в такой исход.но проблемы с вратарской позицией и игрой в обороне у Юргена возникли далеко не вчера.посмотрим,как команда будет выглядеть после такой оплеухи.

      0
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      Рейтинг: +165

      Каменный стояк 1 час назад

      Манчестеры, Челси и Ливерпули будут бороться за выживание в высшей лиге, в этом году

      0
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      Рейтинг: +917

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Ну денёк выдался.... Ливерпуль,сочувствую...

      0
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      Рейтинг: +1639

      Vladarg 1 час назад

      Семь..и от кого?!от Астон Виллы..конечно,Ливерпуль безобразно играл,но и за хозяев сегодня,однозначно,темные силы сыграли.

      1
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      Рейтинг: +379

      Красногорск_Фан > Vladarg 1 час назад

      Да уж. Все "прогнозисты" в пролете.

      0
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      Рейтинг: +101

      aubergine > Vladarg 58 минут назад

      Без тёмных сил не обошлось судя по всему. 3 мяча в ворота ливера с рикошетами залетели. Мистика, не иначе.

      0
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      Рейтинг: +7364

      JTherry 1 час назад

      вот это влетел чемпион)) и Салах не спас... это плата за излишнюю самоуверенность, в АПЛ любой клуб может преподнести "сюрпрайз")

      2
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      Рейтинг: +4890

      maior-60 1 час назад

      Очень неожиданно.

      3
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      Рейтинг: +1171

      21082014 1 час назад

      какие тут могут быть комментарии.цензурных слов никаких нет,а нецензурные не пропустят.

      0
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      Рейтинг: +915

      elessar arnor > 21082014 59 минут назад

      как сыграл Вирджил?

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      Рейтинг: +1171

      21082014 > elessar arnor 55 минут назад

      очень плохо.

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      Рейтинг: +1772

      FENIX-SL 1 час назад

      ох
      как же прекрасна Англия
      два сегодняшних центральных матча лучше чем 10 лет чемпионата россии

      4
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